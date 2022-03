https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 14.03.2022 - Última actualización - 14:04

13:15

La fiscalía presentó la acusación formal contra Pablo Emanuel Flatt (18) por el crimen ocurrido la madrugada del 20 de diciembre de 2021 en Sauce Viejo.

Investigación concluida Femicidio de Liliana Sala: piden prisión perpetua para el joven imputado La fiscalía presentó la acusación formal contra Pablo Emanuel Flatt (18) por el crimen ocurrido la madrugada del 20 de diciembre de 2021 en Sauce Viejo. La fiscalía presentó la acusación formal contra Pablo Emanuel Flatt (18) por el crimen ocurrido la madrugada del 20 de diciembre de 2021 en Sauce Viejo.

A menos de tres meses del crimen que conmocionó a la provincia, la fiscalía presentó la acusación formal contra el único detenido por el femicidio de Liliana Sala. La pena requerida es la máxima, prisión perpetua.

La fiscal Alejandra Del Río Ayala dio por concluida la investigación en torno a la muerte de Sala, ocurrida la madrugada del lunes 20 de diciembre del año pasado, y presentó la acusación contra el único imputado por el hecho: Pablo Emanuel Flatt (18).

El joven fue detenido antes de fin de año, tras lo cual se le atribuyó la autoría del "homicidio agravado por alevosía y por haber sido cometido por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género (femicidio)". Permanece en prisión preventiva desde entonces.

"Salvaje"

Según la hipótesis presentada por la fiscalía durante la audiencia de medidas cautelares, el adolescente ingresó a la vivienda de Sala durante la madrugada y se dirigió a la habitación, donde se encontró a la mujer de 57 años preparándose para ir a trabajar.

Primero le propinó 13 puntazos en la zona del abdomen, haciéndola retroceder, la estranguló con un cable y luego arremetió contra su rostro y cabeza a golpes de puño y con una barreta, dejándola desfigurada. Fue una de las heridas en el cráneo la que le provocó la muerte.

Tras el "salvaje" ataque, el joven envolvió el cuerpo sin vida de Liliana con una frazada, salió del domicilio, cerró la puerta con llave y se llevó el Jeep Renegade blanco de ella. Circuló a gran velocidad y en "zig zag" por Sauce Viejo, fue hasta su casa de barrio "Las Vegas" en Santo Tomé, chocó a un automovilista en Avenida Circunvalación y terminó abandonando el vehículo.

"Femicidio sexual"

La fiscal Del Río Ayala calificó al crimen como "un femicidio sexual no íntimo", ya que no existía una relación previa entre víctima y victimario. El agresor "accedió carnalmente a la víctima. Desconocemos si esto fue en un contexto de consentimiento o no, si estaba viva o estaba muerta. El mayor indicio, o al menos la hipótesis que manejo, es que no fue consentido", había dicho la funcionaria en enero.

A través de diversas diligencias se pudo establecer que la familia de él sí mantenía un contacto estrecho con Liliana, era "un vínculo de vecindad, de mucha confianza. Era la familia que solía realizar trabajos en el domicilio de la víctima, y se sabe que tenían conocimiento sobre los movimientos de ella".

Con la presentación de la acusación contra Flatt, resta esperar la audiencia preliminar en la que tanto la fiscalía como la defensa del imputado detallarán las pruebas y testimoniales que esperan utilizar en el juicio.