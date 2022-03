https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 16.03.2022 - Última actualización - 13:22

13:18

Se llama Félix Martínez Varela: inició en Real Club Deportivo de La Coruña, siguió en el FC Cartagena y luego Nacional de Montevideo. Antes de Munúa, trabajó con Clarence Seedorf en control y motorización de carga a través de GPS.

La parte física, un arma letal del Tate Un secreto "guardado" de Unión: el PF español Se llama Félix Martínez Varela: inició en Real Club Deportivo de La Coruña, siguió en el FC Cartagena y luego Nacional de Montevideo. Antes de Munúa, trabajó con Clarence Seedorf en control y motorización de carga a través de GPS. Se llama Félix Martínez Varela: inició en Real Club Deportivo de La Coruña, siguió en el FC Cartagena y luego Nacional de Montevideo. Antes de Munúa, trabajó con Clarence Seedorf en control y motorización de carga a través de GPS.

El español Félix Martínez Varela tiene guardado uno de los mejores secretos de este muy buen Unión de Munúa: la parte física. "Este Unión te corre hasta abajo de la cama", es una de las frases más escuchada.

El español Félix Martínez Varela, asistente físico principal del uruguayo Gustavo Munúa en Unión habló por LT10 sobre cómo está el equipo: "Está con una fuerza bárbara. Con una dinámica positiva y disfrutando del momento. Con ganas de prolongar las buenas sensaciones sin dejar de pensar en mejorar. Está claro que esta semana tiene un componente emocional por encima de las demás y puede ser una carga, por lo que debe ser trabajado teniéndolo en cuenta".

"Desde que llegamos, uno de los objetivos, además de lo futbolístico, estaba en lo físico. De que el equipo muestre carácter, intensidad y competitividad. En dificultarle lo máximo posible las cosas al rival", afirmó el PF.

Además, hizo un análisis del fútbol argento: "Lo que estoy viendo es que, como denominador común, el fútbol es el mismo en todos los países. Es algo que debemos tener presente, porque la esencia no deja de ser la misma. Lo que sí, tiene sus peculiaridades y lo que caracteriza a esta experiencia es que la gente siente el fútbol a flor de piel, que cuando las cosas funcionan es un aliento muy importante para nosotros en el rendimiento, sobre todo cuando jugamos en casa".

"La capacidad de acceder a la información y la formación de los profesionales están más al alcance ahora en comparación a tiempos anteriores. Las mejoras están más democratizadas y eso ayuda mucho a los contextos de trabajo. Es cierto que, dependiendo de las posibilidades de cada club, se pueden ofrecer más o menos servicios. Me encontré con una liga competitiva en Argentina, no solo en los partidos sino en la calidad de los entrenamientos. No hay ni un partido donde hayas favoritos. Todos son muy disputados y no hay uno donde el balance se decante para un lado o para el otro", expresó el español.

Finalmente, Martínez Varela dijo: "Tenemos un equipo muy joven, con muchas ganas y que cada día tiene más hambre de gloria. Eso te permite una mayor exigencia. Da paso a más ambiciones para entrenar y que el equipo rinda a la máxima intensidad. Somos conscientes también que se debe individualizar a veces el trabajo con algunos jugadores, pero jugando con esas variables, el techo lo ponen los propios futbolistas. En este sentido, estamos muy satisfechos", admitió.

"Siempre me consideré una persona aventurera, porque me encantan las nuevas experiencias y a través del fútbol lo puedo constatar. Tomo con responsabilidad mi trabajo, como así también la posibilidad de conocer países, como en este caso Argentina. La gente me recibió con buena onda y amabilidad. Con lo cual, estoy muy contento", finalizó hablando del club (Unión) y de la ciudad (Santa Fe).

"No jugar el clásico antes", dice Polenta

"Estoy feliz por este presente, esperemos seguir de esta manera. Se explica con las ganas de este equipo de lograr grandes cosas", dijo el uruguayo Diego Polenta por Sol 91.5.

"Unión es un equipo muy joven, que viene haciendo las cosas bien. Estamos todos muy enfocados y dentro de la cancha se nota. Nos está faltando quizás cerrar los partidos antes".

"Unión es un club muy serio que está creciendo cada día. Me tiene muy feliz porque es todo un grupo de trabajo. Me encontré con un club muy ordenado", agregó el zaguero.

En cuanto al derby que asoma fue muy claro: "Lo primero que tenés que hacer en el clásico es no jugarlo en la semana, ya que si lo hacés así después llegamos agotados mentalmente al partido. Salir poco para que la gente no te presione y estar tranquilo. Nos hubiera gustado jugar con público visitante. El clásico más fuerte que jugué fue el Nacional-Peñarol".

También se le preguntó por lo que les pide Gustavo Munúa en Unión, y Polenta dijo: "Lo que nos remarca Gustavo es siempre pensar en nosotros y debemos seguir por este camino."