Fórmula 1: Leclerc ganó Bahréin y Ferrari volvió a festejar tras dos años y medio

La noche en el circuito de Sakhir fue del todo luminosa porque el español Carlos Sainz completó el 1-2 para la casa de Maranello, que no escribía su nombre en el casillero ganador desde el triplete en Bélgica, Italia y Singapur en septiembre de 2019.

El alemán Sebastian Vettel, en otro 1-2 con Leclrec, había logrado el último descorche en el circuito callejero de Marina Bay, el domingo 22 de aquel mes.

En el inicio de una nueva era de aerodinamia, Ferrari tuvo un fin de semana perfecto, porque además del doblete en el podio, sumó la pole position con el monegasco y la vuelta rápida de la carrera con el español.

"Estoy tan feliz, han sido años muy difíciles para el equipo, esta era una gran oportunidad, con un auto fantástico. Empezar de esta manera es increíble", declaró Leclerc, que sumó su tercera victoria en la categoría.

What a way to start the season! 🎆#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/U6QazLdCjn