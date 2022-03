Hulkenberg reemplazará a Vettel en el Gran Premio de Arabia Saudita

El alemán Nico Hulkenberg, estará nuevamente arriba del Aston Martin debido a que su compatriota, Sebastian Vettel continúa dando positivo a los test de coronavirus realizados por la categoría.

De esta manera, será de la partida con el AMR22 en el Gran Premio de Arabia Saudita y que se disputará el fin de semana.

Nico Hulkenberg will deputise for Sebastian Vettel again this weekend@AstonMartinF1 expect Seb to be back for Australia#SaudiArabianGP https://t.co/ySgFsbIwcf