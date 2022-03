https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 25.03.2022 - Última actualización - 11:00

10:52

"Hay algunas personas a las que les gustaría mucho influir en lo que digo. Quieren minimizar el riesgo de confrontación", expresó el alemán.

Por su compromiso social Vettel: "No soy precisamente el piloto más popular a los ojos de los organizadores de la Fórmula 1 "Hay algunas personas a las que les gustaría mucho influir en lo que digo. Quieren minimizar el riesgo de confrontación", expresó el alemán. "Hay algunas personas a las que les gustaría mucho influir en lo que digo. Quieren minimizar el riesgo de confrontación", expresó el alemán.

El piloto alemán Sebastian Vettel, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, reconoció en una entrevista que su compromiso con causas sociales no es del agrado de todos en el negocio de la Fórmula 1.

Vettel se ha pronunciado sobre cuestiones medioambientales, como el apoyo a imponer un límite general de velocidad en las autopistas de su Alemania natal, y también ha criticado el ataque ruso a Ucrania y la celebración de carreras en países con regímenes autoritarios.

En una entrevista conjunta con su compatriota Luisa Neubauer, activista mdedioambiental, realizada por dpa, la cadena pública ARD y el diario "Frankfurter Allgemeine Zeitung", Vettel dijo que "a veces cunde el pánico cuando surgen estos temas".

"Hay algunas personas a las que les gustaría mucho influir en lo que digo. Quieren minimizar el riesgo de confrontación", agregó.

"No soy precisamente el piloto más popular a los ojos de los organizadores de la Fórmula 1. Pero nadie puede decirme lo que tengo que decir y lo que no, incluso si lo que digo no suena bien", subrayó.

Vettel dijo que está tratando de evitar los vuelos en la medida de lo posible cuando tenga que desplazarse a ciertas carreras en Europa. Son "pasos que puedo dar", aunque "no tengo ninguna intención de convertir a la gente" y "no quiero decir que ahora soy un modelo a seguir", manifestó.

El piloto de Aston Martin aún no se ha recuperado de una infección por coronavirus y se perderá la carrera de este fin de semana en Arabia Saudí, uno de los países en el punto de mira por su historial de violación de los derechos humanos y su papel en la guerra de Yemen.

Vettel dijo que boicotear este tipo de carreras sería difícil y aunque no es fácil como "invitado pagado" prefiere un enfoque diferente. "Nosotros representamos nuestros valores occidentales, mostramos nuestra libertad y la defendemos".

Ante la cancelación del Gran Premio de de Rusia tras el ataque a Ucrania, Vettel dijo que "los valores deben ser decisivos y no el atractivo financiero" a la hora de elegir los anfitriones de las pruebas del mundial de Fórmula 1.

Neubauer, una figura clave en la sección alemana del movimiento estudiantil "Fridays for Future" (Viernes por el Futuro), dijo que los grandes organismos deportivos, como la F1 o la FIFA, esta última bajo la lupa debido a que el próximo Mundial se celebrará en el emirato de Catar, no están haciendo lo suficiente.

"Lo que me entristece es la incoherencia de grandes instituciones como la FIFA o la Fórmula 1 en relación con las violaciones de los derechos humanos", lamentó Neubauer.

"También arrastran al deporte a un entorno donde no tiene que estar, y con él a los aficionados y entusiastas del deporte", denunció.

"Si vas a lugares donde se violan los derechos humanos, tienes que enfrentarte a las condiciones y tener el valor de hablar. Y exigir cambios", agregó la activista climática.

Con información de dpa