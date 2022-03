Mick Schumacher no correrá el Gran Premio en Arabia Saudita

El alemán Mick Schumacher, piloto de la escudería Haas, no correrá este domingo el Gran Premio de Arabia Saudita de Fórmula 1, luego del duro accidente que protagonizó en la tarde-noche del sábado mientras participaba de la clasificación en el circuito callejero de Jeddah.



La firma norteamericana confirmó en las últimas horas que el joven volante, de 23 años, "no intervendrá en el Gran Premio en virtud del incidente en la clasificación".

Schumacher, quien ocupaba la novena colocación en la segunda tanda al momento de la interrupción, sufrió un duro despiste con su unidad, lo que llevó al Haas a golpear en los laterales contra uno de los guard-rails de la pista.

El alemán, hijo de Michael (siete veces campeón del mundo), fue derivado automáticamente al Hospital Rey Fahd, en donde se comprobó que está "en un buen estado de salud general", aunque fue necesario someterlo a una serie de chequeos complementarios para evitar complicaciones posteriores.



"Hola a todos quería decirles a todos que estoy bien. Gracias por sus mensajes de aliento. Me hacen sentir muy bien y volveré más fuerte", confió el piloto, según indicó la escudería norteamericana, en su regreso al hotel donde se aloja en Jeddah.



El propio compañero de equipo de Schumacher, el dinamarqués Kevin Magnussen, sostuvo que resultó "bueno e increíble" tomar conocimiento de que el alemán "no estaba con lesiones serias", luego del choque que tuvo contra el guard-rail.



Magnussen, quien largará esta tarde (a las 14.00 de Argentina) en la décima colocación, admitió también que en la tercera tanda calificatoria "el cuello se rompió y no pudimos mejorar más".

Hi everyone, I just wanted to say that I’m ok🙏

Thank you for the kind messages.

The car felt great @haasf1team, we’ll come back stronger❤️ pic.twitter.com/Mwpy0767kN