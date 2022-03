Marc Márquez es baja para el Gran Premio de MotoGP en Argentina

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) no participará este fin de semana en el Gran Premio de Argentina del Mundial de motociclismo, a pesar de que muestra una evolución "muy favorable" de su episodio de diplopía -visión doble-, que sufre tras su caída en el 'warm up' del Gran Premio de Indonesia.



El octocampeón del mundo visitó el lunes a su oftalmólogo, el doctor Bernat Sánchez Dalmau, en el Hospital Clínic de Barcelona para someterse a su segunda revisión médica, después de una primera la semana pasada tras llegar a España desde el trazado indonesio.



"La segunda evaluación neuro-oftalmológica realizada al paciente Marc Márquez este pasado lunes ha mostrado una evolución muy favorable en la parálisis del cuarto nervio derecho afectado por la caída producida en el Gran Premio de Indonesia. La recuperación aún no es completa y Marc Márquez debe seguir la pauta terapéutica establecida con el tratamiento conservador", explicó Sánchez Dalmau.



Así, a pesar de que muestra "una notable mejoría", seguirá realizando un tratamiento conservador con revisiones periódicas y no participará en la próxima cita del Mundial en Argentina, que se celebra este fin de semana.



Durante las vueltas de calentamiento previas a la carrera del Gran Premio de Indonesia en el Circuito Internacional de Mandalika, el de Cervera sufrió un brutal 'highside' con su moto y saltó por los aires antes de irse al suelo en la curva 7. Pudo levantarse por su propio pie, pero sufrió una conmoción cerebral y varios politraumatismos que le obligaron a ser trasladado al hospital de Mataram, la capital de la isla de Lombok.



Allí, se le realizó un examen médico más exhaustivo y un TAC en el que se descartaron lesiones graves. Sin embargo, por precaución y de manera conjunta, el equipo médico de MotoGP y el Repsol Honda decidieron que era mejor que el piloto catalán no participase en la carrera.



Fue en el viaje de vuelta a España cuando Márquez "empezó a presentar molestias en su visión", y al llegar a Barcelona se dirigió al hospital, donde le diagnosticaron un nuevo episodio de diplopía.

