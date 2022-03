Línea directa: "el mundo del revés", "laxitud ética e hipocresía" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El mundo del revés

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"Siendo día 25/3, 11 de la mañana: ¡no salgo de mi estupor! Escuché por la radio que había una manifestación frente a la Municipalidad, solicitando que dejen circular a las motos sin papeles, sin carnet y sin patentes. ¡¿En qué ciudad del mundo se permite algo así?! Vemos cómo continuamente arrebatan bolsos, carteras, arrastran a las víctimas y en algunos casos hasta les pegan un tiro. Aparte, están cortando el tránsito; cuando hay que pagar, aquí en Santa Fe, un canon extraordinario para poder circular por la ciudad. ¿Realmente, díganme, este es el mundo del revés?".

Otra vez sin luz

MARÍA BEATRIZ DE ALTOS DEL SAUCE

"Nuevamente, esta la semana nos encontramos otra vez sin luz. El llamado de atención es para la EPE. Es una vergüenza lo que están haciendo. El miércoles 23 estuvimos horas sin luz; dos días después, lo mismo. Tengan en cuenta que aquí no hay agua corriente; dependemos de los motores para tener agua. Así que es todo más complicado. Esto es inadmisible. Hace 25 años que vivo aquí y siempre pasa lo mismo. ¡Por favor a los de la EPE: hagan algo, no sean tan inoperantes! Muchísimas gracias al diario. Espero que la EPE asuma su responsabilidad y solucione este problema constante y enfermante para los ciudadanos de esta zona".

No somos sonsos

IVONNE SCOTTA

El 24 de marzo, el gobierno y diversas organizaciones programaron recordar esta triste fecha, que nos ubica en los trágicos años de la dictadura. Quienes vivimos en esas circunstancias no ignoramos cómo fueron las situaciones que nos llevaron a ese tiempo.

Perón, desde su exilio, alimentaba la formación en el país de ciertos grupos rebeldes, principalmente Montoneros. Luego de su regreso y asumido el poder, ante ciertos actos independientes que realizaban, pretendió disolverlos pues no respetaban su autoridad. Además ya estaban armados, gracias a las actividades espurias para conseguir dinero con ese fin. Y para mayor demostración de sus intereses, asesinaron a Rucci, dirigente gremial, muy querido por el general.

A Perón lo sorprende la muerte y asume la vicepresidencia su viuda, carente de toda capacidad para tan alto cargo y en tan complicado momento; asesorada por un siniestro personaje, que inventó las Tres A, para competir con los guerrilleros vigentes. Soportábamos atentados de todos los colores. Empresarios secuestrados, robos a bancos y a cooperativas. Mataban a políticos, profesores, militares con su familia. Atacaban regimientos, etc. La presidenta, sobrepasados los hechos, tomó licencia; pero aparece un decreto del Poder Ejecutivo con la orden de que las FF.AA. procedieran a exterminar toda formación clandestina. Ante la impotencia frente a tanta insurrección, los militares intervinieron el poder civil, al que varias veces usurparon por cuestiones imposibles de comparar con esto.

Este 24 de marzo fue nefasto. Se realizaron actos programados, acompañados con banderas con la inscripción, bien grande, Nunca Más. ¿Pero qué ocurre? Sucedió que la sociedad que administra el gobierno central está fisurada y por eso el presidente hizo un acto en el Conicet, en un salón con los científicos mientras los de La Cámpora y otros movimientos estaban en las calles y las plazas...

La numerosa concurrencia de los militantes rentados, que responden al hijo de la vice, estaban acompañados por los titulares de cajas del gobierno que dirigen (Anses, Aerolíneas). Y esa concurrencia, venida de lugares muy lejanos, con enorme embanderamiento y distintivos propios, seguramente nos costará a los argentinos un dineral; pero claro, prontamente tuvimos la respuesta a toda esta puesta en escena: no se trataba de recordar una fecha sino de demostrarle al presidente que no les importa que se enoje, total no lo precisan. Por si no saben, los argentinos no somos tontos y ya no nos tragamos cualquier sapo.

Es indigno y repudiable usar una fecha tan significativa como trampolín para que sepamos que lo pergeñado para gobernar parece que no resultó, y del fracaso no se vuelve.

Laxitud ética e hipocresía

Alberto Cohan - Asociación Civil "Río Paraná"

¿Puede un grupo de personas convivir pacíficamente en un contexto de laxitud ética? Sin ninguna duda la respuesta debería ser NO, ninguna civilización en la historia del mundo sobrevivió sin valores éticos, conducentes a una vida virtuosa de sus integrantes, y sin condenar las violaciones a esas normas válidas en todo tiempo y lugar.

¿Acaso sería posible la vida en armonía de los hombres (varones y mujeres) en un entorno donde se premiara el robo? La respuesta ahora parece que no, pero no tanto.

¿Y la consuetudinaria violación a las leyes escritas? Bueno… depende… "La luz roja del semáforo está encendida, pero no viene nadie… paso". "Estoy muy apurado, dejo el auto en doble fila… ya vengo". "Circulo en el sentido opuesto al que indica el cartel de la calle… total no viene nadie".

"Hay situaciones en las violo las normas de tránsito, es cierto, pero no robo". "Excepcionalmente he robado, pero por necesidad". "Roba, pero hace". "Si no roba ella, roba el otro…". "No soy traficante, solo le robo a los ricos".

Una sociedad que consiente el robo, que justifica sus "inocentes" violaciones de las más mínimas reglas de convivencia, es una sociedad inexorablemente condenada a la degradación y al fracaso.

¿Le resulta familiar? ¿Acaso ha escuchado esto alguna vez? ¿Lo ha hecho? ¡Ah! Nunca lo ha hecho… entiendo. Tenemos Esperanza, hay Futuro.

Dice la RAE, Hipocresía: Fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan.

Una sociedad sin valores éticos firmes, sin un inexorable castigo social a quienes los violan, sin pena a los que incumplen las leyes escritas, es una sociedad condenada a la extinción.

Como dice un amigo: "Todavía estamos a tiempo".