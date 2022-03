https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 30.03.2022 - Última actualización - 18:41

18:36

Luego de no clasificar al Mundial

Un diario colombiano le dedicó una tapa fúnebre a la Selección de su país

Un periódico de Bogotá salió al cruce los jugadores tras quedar sexto en las Eliminatorias Sudamericanas y no conseguir plaza ni siquiera para el repechaje hacia Qatar 2022.

Luego de estar en dos Mundiales de manera consecutiva, Colombia ni siquiera clasificó para el Repechaje y deberá ver el desarrollo de Qatar 2022, algo a lo que el público de ese país ya estaba desacostumbrado por el lugar de privilegio que había conseguido en los últimos años.

Para el pueblo colombiano, estar en la Copa del Mundo es una obligación para la selección, y así se reflejó en los principales medios de comunicación del país. Muchos diarios o canales de televisión hablaron de un rotundo "fracaso" tras no cumplir en objetivo y hasta destacaron a los "culpables" de no ir a Qatar. Foto: Gentileza

Pero quizás lo más fuerte que se vio en Colombia luego de quedar sexto en las Eliminatorias es lo que publicó el diario El Tiempo de Bogotá en su portada que inmediatamente se volvió viral en todas las redes sociales. Una imagen fuerte que recibió apoyo pero, sobre todo, críticas.

Es que en la parte superior de la tapa de la sección de Deportes, antes incluso de una foto del partido y del desarollo inicial de la eliminación, el medio decidió ser irónico, fuerte y, para muchos, apelar al mal gusto: simuló un aviso fúnebre dedicado a la selección colombiana con el título "Nuestro equipo, la selección colombiana de fútbol, descansa en la paz de la eliminación".

Pero el artículo, propio de los obituarios del periódico, continúa: "El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún Franco, sus vicepresidentes (...) y los restantes miembros del Comité Ejecutivo; el seleccionador nacional, Reinaldo Rueda, y sus colaboradores, el anterior seleccionador nacional, Carlos Queiroz, y sus compañeros..."

El texto sigue enumerando hasta llegar a los jugadores: "Los 42 futbolistas que jugaron en la Eliminatoria sudamericana para la Copa del Mundo de Qatar 2022 invitan a los aficionados a la velación y exequias mundialistas que se realizarán a partir de hoy en todo el país". El texto cierra con un pedido: "Favor no enviar flores". Todo acompañado con una cruz.

Una postura fuerte ante los jugadores, justo en épocas donde se busca desdramatizar el deporte y los resultados. Algunos fanáticos, enojados, apoyaron la idea de El Tiempo, pero en general la repercusión fue negativa.

