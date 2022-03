Unión y una exigencia antes de coparse con la Sudamericana

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 31.03.2022

El Tate quiere mantener su posición dentro de los cuatro que clasifican en la Copa de la Liga, pero a la vez arranca la semana que viene con su sueño internacional. En el Grella, arranca a las 19 de este viernes, dirige Fernando Espinoza con Pablo Dóvalo en el VAR.

Unión arranca una seguidilla de partidos y viajes que demandará mucho para un plantel que hace, del desgaste físico, casi un estilo o una forma de juego. Este viernes a las 19 llegará el turno de intentar mantener esta posición de privilegio que ostenta en la Copa de la Liga (clasificando dentro de los cuatro primeros), cuando visite a Patronato, pero con la mente también puesta en el compromiso del miércoles ante Junior de Barranquilla en el 15 de Abril.

Para este encuentro con Patronato, si bien no hay equipo definido por Munúa (al menos para la prensa y público en general), es probable que haya alguna modificación teniendo en cuenta los once que jugaron el clásico (no se toma en consideración el partido de Copa Argentina, pues allí faltaron jugadores que son titulares y que en Paraná van a jugar.

Álvez no está en condiciones debido al problema que arrastra en una zona cerca a uno de sus tobillos y no va a jugar este partido. Quizás se apunte al encuentro con Junior (ex equipo de Álvez), pero es un hecho que ante Patronato no jugará y que seguirá haciéndolo Leonardo Ramos en esa posición. ¿Acompañado por quién?, por Mauro Luna Diale, quien no podrá estar presente -está suspendido- en el encuentro con Junior.

En el mediocampo, se daría el regreso de la pareja de volantes centrales (Nardoni-Portillo), salvo que el técnico decida darle continuidad a Roldán, quien no ha regresado en su mejor nivel luego de recuperarse de la lesión muscular sufrida ante Sarmiento, en Junín. Y la otra duda pasa por el costado derecho, donde se podría dar el regreso de Daniel Juárez a ocupar ese sector, desplazando a Machuca, que fue titular en el clásico y por ese lugar jugó en Copa Argentina ante Sportivo Las Parejas (Juárez lo hizo de media punta).

¿Y atrás?. Todo indica que Brítez y Corvalán serán titulares, al igual que Calderón. Faltaría definir si juega Polenta o si lo hace Vera. En ese caso, Brítez iría al medio para hacer pareja en la dupla central con Calderón. Y si juega el uruguayo (en caso de no hacerlo, es para que llegue en óptimas condiciones físicas al encuentro con los colombianos), Brítez ocuparía el sector derecho de la defensa.

Un probable equipo, para jugar en Paraná, sería con Santiago Mele; Vera o Polenta, Franco Calderón, Emanuel Britez y Claudio Corvalán; Juan Carlos Portillo y Juan Ignacio Nardoni; Machuca o Juárez, Mauro Luna Diale, Gastón González; y Leonardo Ramos.

El plantel no se trasladará a Paraná para concentrar, sino que estará en Casasol para viajar directamente al Presbítero Grella. Al estar vedado el ingreso de visitantes, no se corre peligro en cuanto a la duración del viaje. Por tal motivo, habrá que hacerlo con cierta anticipación pero sabiendo que es un viaje de 30 kilómetros que no debería aparejar inconvenientes.

Disputada la mitad del campeonato, Unión está segundo en la zona 1, compartiendo ese puesto con Defensa y Justicia, a un punto de Racing que es el líder. Unión tiene 14 puntos y el último clasificado es River, con 13, aunque compartiendo el puntaje con Newell's, que se queda afuera por diferencia de gol hasta el momento. Más abajo vienen Bánfield, Argentinos y Sarmiento con 11. En esta fecha se van quitar puntos entre River y Defensa y Justicia, que se enfrentan entre sí. De todos modos, es un partido importante para Unión, el de Patronato, porque un buen resultado lo solidificaría en su posición en la tabla, aunque todavía van a restar seis fechas más, luego de la que empezó a jugarse, para el final de la etapa clasificatoria que determinará cuatro equipos por zona para la fase final.

El "protagonismo" de Sava

"Estamos trabajando para ser protagonistas", aseveró Facundo Sava, el entrenador de Patronato, quien tuvo una incursión por Unión que duró un año, en el que no pudo evitar que el equipo descienda, pero fue confirmado para continuar en la B Nacional, produciéndose su cesantía al jugarse la mitad de aquél torneo, en 2013.

"Nuestra idea se observó en los dos partidos y con Platense lo pudimos lograr. El desafío es sostenerlo en el tiempo. Es difícil, pero nada es fácil en la vida. Me gustan estos desafíos. Tengo la ilusión de seguir por este camino, de seguir presionando, siendo intensos, tener situaciones de gol, hacer goles y ganar que es lo que sueño y por lo que estamos trabajando. No es un sueño alocado. Está todo apuntado a tener la ilusión respaldada en entrenamiento", argumentó el DT, en declaraciones a Fútbol 11.

Respecto del equipo que jugará ante Unión, Carlos Quintana reaparecerá ante la expulsión (y luego lesión) de Juan Cruz Guasone, uno de los promisorios valores que tiene el equipo. A él se le suma Gabriel Gudiño que, recuperado de su contractura, regresará en lugar de Mauro Ortíz. Por último, el entrenador deberá resolver si sostiene a Axel Rodríguez o a Diego García en el ataque, junto al siempre peligroso y experimentado Lucas Barrios.

Con dicho panorama, lo que se perfila para recibir al Tate sería con Matías Mansilla; Raúl Lozano, Leonel Mosevich, Quintana y Facundo Cobos; Gudiño, Fabio Vázquez, Nicolás Castro y Sebastián Medina; García o Rodríguez y Barrios.