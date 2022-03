https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No habrá pruebas el viernes

Se retrasó el comienzo de actividades del MotoGP en las Termas de Río Hondo

Dos aviones que debían traer materiales para la carrera desde Indonesia a Argentina sufrieron retrasos y no llegarán en el tiempo indicado.

Problemas logísticos con dos fletes aéreos obligaron a postergar el comienzo de la actividad en pista del MotoGP en el autódromo de Termas de Río Hondo, donde la categoría volverá a presentarse este fin de semana después de tres años de espera con motivo de la pandemia de coronavirus.

Según se informó de manera oficial, de los cinco vuelos de carga programados para traer materiales para la carrera desde Indonesia, con destino a San Miguel de Tucumán -para proceder desde allí con un traslado en camiones hasta Santaiago del Estero-, dos sufrieron problemas.

Estos inconvenientes ocasionaron que el último de los fletes llegue finalmente este viernes -según está previsto- a la sede de la tercera fecha del campeonato 2022, por lo que se dispuso la postergación para el sábado en horas de la mañana el comienzo de la actividad en pista de la categoría. Tenés que leer Marc Márquez es baja para el Gran Premio de MotoGP en Argentina

En Termas, Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, la empresa que organiza el mundial de MotoGP, dijo que con motivo de la invasión rusa a Ucrania y de las sanciones económicas aplicadas a Rusia por la ofensiva militar en su vecino país se redujo la oferta de aviones cargo en el mundo, lo que dificulta -en este caso- recurrir a planes alternativos de logística para traer los materiales que faltan a la Argentina.

"Muchos de los aviones de carga, que no son muchos en el mundo, solamente 120 o 140 para todo, son rusos o de compañías rusas", indicó Ezpeleta, que agregó: "No hay otros aviones asequibles. El mundo del transporte aéreo ahora está como está. Lo primero que se nos ocurre es buscar otra compañía, pero hemos hablado con todas las compañías y no hay aviones en el mundo que puedan ir allí, tomar las cajas de material y traerlas".

"Ahora lo importante es que podamos resolver la situación y no nos complique más la vida el sábado", remarcó. Ese día, está previsto que se realicen entrenamientos del MotoGP primero y luego, por la tarde, las pruebas de clasificación.

En tanto, este viernes no rugirán los motores de la categoría en Termas, como estaba programado originalmente, por lo que los fanáticos deberán aguardar unas horas más para volver a disfrutar de la acción tras un paréntesis de tres años (desde 2019) con motivo de la pandemia de coronavirus.

En este nuevo contexto, el primer entrenamiento del MotoGP comenzará este sábado a las 10:35 y se extenderá hasta las 11:20, en tanto las pruebas de clasificación, luego de una segunda y de una tercera sesión de ensayos libres (13:25 y 16:25, en forma respectiva), se iniciarán a las 17:05, ligeramente más tarde de lo estipulado en un principio.

La tandas de calentamiento del domingo por la mañana se han extendido, aunque cada carrera se largará como estaba programado originalmente: a las 12 Moto3, a 21 vueltas; a las 13:20 Moto2, a 23 giros; y a las 15 MotoGP, a 25.

