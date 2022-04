https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 04.04.2022 - Última actualización - 4:29

4:27

Será duro el informe del árbitro...

Espinoza: "¿Por qué lo eché a Brítez?... Sólo digo que el que tiene madre, la disfrute"

Eso fue lo que el juez de Patronato-Unión declaró después del partido del viernes pasado en Paraná. A Munúa le mostró la roja por la reacción que tuvo delante del cuarto árbitro y no por haber ido al medio de la cancha, al final, para hacerle algún reclamo, cosa que no existió y que los mismos jugadores de Unión se encargaron de resaltar.

El momento en el que Espinoza observa la jugada en la que terminó cobrando penal para Patronato. Estuvieron cinco minutos para determinar si hubo o no falta y luego dos minutos más para ejecutar la pena máxima. Crédito: Mauricio Garín



El momento en el que Espinoza observa la jugada en la que terminó cobrando penal para Patronato. Estuvieron cinco minutos para determinar si hubo o no falta y luego dos minutos más para ejecutar la pena máxima. Crédito: Mauricio Garín

El Litoral en en

Será duro el informe del árbitro... Espinoza: "¿Por qué lo eché a Brítez?... Sólo digo que el que tiene madre, la disfrute" Eso fue lo que el juez de Patronato-Unión declaró después del partido del viernes pasado en Paraná. A Munúa le mostró la roja por la reacción que tuvo delante del cuarto árbitro y no por haber ido al medio de la cancha, al final, para hacerle algún reclamo, cosa que no existió y que los mismos jugadores de Unión se encargaron de resaltar. Eso fue lo que el juez de Patronato-Unión declaró después del partido del viernes pasado en Paraná. A Munúa le mostró la roja por la reacción que tuvo delante del cuarto árbitro y no por haber ido al medio de la cancha, al final, para hacerle algún reclamo, cosa que no existió y que los mismos jugadores de Unión se encargaron de resaltar.

Por Enrique Cruz SEGUIR El saldo fue negativo en todos los aspectos. Primero, por la flojísima actuación del equipo; segundo, porque se perdió en la tabla de posiciones el lugar de privilegio que se había conseguido casi desde el mismo arranque del torneo (que ya ha pasado su primera mitad), y tercero, por las expulsiones, especialmente la de Emanuel Brítez, que puede desembocar en una sanción dura que va a merecer una defensa férrea de parte de la dirigencia porque se presume que el informe de Espinoza será duro. * La "bipolaridad" de Unión. Es algo para analizar y no es nuevo. Ya desde el primer partido de visitante, ante Talleres, que Gustavo Munúa viene reconociendo que al equipo le cuesta cuando juega de visitante. A veces hasta daría la sensación de jugar con menor intensidad los partidos y esto, además de ser una rareza, es también un hecho preocupante porque si algo puede adjudicarse este equipo, es precisamente su capacidad desde lo físico para imponerse. Sin desbordes por afuera (escasísimo aporte de Peralta Bauer y Gastón González, algo mejorado cuando entró Machuca), con poco fútbol por adentro (algunas pinceladas de Mauro Luna Diale) y sin potencia arriba (con un Ramos inexistente y absorbido), Unión apenas tuvo la virtud de ponerse "en partido" cuando en el final convirtió Gallegos y tuvo una situación más para llegar al empate, algo que ni siquiera había merecido por fundamentos futbolísticos. * La oportunidad perdida. La Copa de la Liga no ofrece respiros y el partido del viernes, atendiendo a que Unión llegaba con nueve días de descanso después de haber afrontado con un mix la Copa Argentina, era esencial para intentar los tres puntos, afirmarse entre los cuatro primeros (habría alcanzado la punta de la tabla) y esperar con cierto aire la catarata de partidos que se le vienen. Sin ir más lejos, el próximo será ante Newell's y entre medio de los dos primeros partidos de Copa, seguramente con una rotación que el técnico impondrá. * Las expulsiones y lesiones. El viernes, Espinoza le mostró la roja a Munúa y a Brítez. Además, se fue lesionado Enzo Roldán, un jugador clave en el funcionamiento del equipo y que no ha retornado en el nivel con el que venía jugando. La dilación -exagerada e inentendible- de Boca en arreglar con Unión para que el jugador siga en Santa Fe (que por otra parte, era su deseo) le hizo un verdadero daño. Y se suma a lo de Álvez, con un esguince en la zona del empeine que le ha provocado mucho dolor y que intentarán ponerlo en condiciones para que juegue el miércoles. Pero yendo a lo de Munúa y Brítez, el árbitro Fernando Espinoza habló después del partido con el colega Julián Bucolini de radio Sol y dijo lo siguiente: El momento en el que Espinoza expulsa de la cancha a Emanuel Brítez. Foto: Mauricio Garín -¿Qué cobraste en el penal, "agarrón" a Barrios o mano? -La mano... Cuando cabecea Barrios, Roldán tiene el brazo en una posición antinatural y la pelota pega en la parte cobrable del brazo, no en el hombro. Me llaman del VAR, corroboro y eso es lo que cobro. -¿Por qué lo expulsaste a Brítez? -Se fue de boca... Lo único que digo es que todos aquellos que tienen madre, que la disfruten, que estén todo el tiempo que pueden con ellas... Sólo eso. -¿Y Munúa? -La expulsión no es porque viene al medio de la cancha, cuando terminó el partido, sino porque a instancias del cuarto le muestro la tarjeta roja por su reacción en el banco de suplentes en la última jugada del partido. La expulsión es por lo de antes y no por ir al medio a hablar conmigo. Y se lo expliqué en el túnel... -¿Con Brítez hablaste? -No... No me interesa que venga Brítez a hablar conmigo... Conclusión: el informe seguramente será muy duro y habrá que defender a Brítez para que la sanción no lo margine por muchas fechas de la Copa de la Liga, máxime en un plantel que no es lo suficientemente amplio para abarcar la triple competencia. Impugnaciones Desde Más Unión se presentó ante la Junta Electoral un pedido de impugnación a las otras tres listas que se presentarán en las elecciones del 10 de abril, por resultar "discriminatoria de los derechos de las mujeres" en cuanto a la cantidad de mujeres que forman parte de las distintas listas. Tate Campeón presentó un escrito, ante la Junta, solicitando que se rechace dicha impugnación. En Glorioso 89 hay 8 cargos representados por mujeres, en Tate Campeón 7 y en Todos por Unión 3, mientras que Más Unión incluye 11, "de acuerdo a los estándares legislados en la ley 24.012). Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa

El Litoral en en

Temas: