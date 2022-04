Luca Vildoza, cerca de volver a la NBA: firmaría con Milwaukee Bucks

El base argentino Luca Vildoza está cerca de volver a la NBA. Desde Estados Unidos informan que firmaría con los Milwaukee Bucks.

La noticia la dio a conocer el periodista especializado Adrian Wojnarowski de ESPN, quien habitualmente es el encargado de brindar las primicias sobre las transferencias en la NBA.

ESPN Sources: Free agent guard Luca Vildoza -- MVP of the 2020 Spanish ACB League finals --- is expected to finalize a deal with the Milwaukee Bucks that’ll take him through the 2022-2023 season: https://t.co/FjuI6Zr1UU