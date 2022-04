Colón jugará sin público su próximo partido de local ante Independiente

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Así lo informó este jueves en conferencia de prensa el ministro de Seguridad, Jorge Lagna. Respecto a los incidentes ante el partido con Peñarol, "todavía no hemos tomado resolución".

Este jueves el ministro de Seguridad Jorge Lagna, anunció que el Sabalero jugará sin público su próximo partido de local ante Independiente por el torneo de la Liga Profesional de Fútbol de AFA.

“Hubo informes de seguridad deportiva, irregularidades, incumplimientos entre clubes, la Policía, Municipalidad, y el Ministerio de Seguridad en el clásico santafesino. También, se registraron incidentes ante el partido con Aldosivi, por lo que haciendo un analisis de todos estos hechos de violencia decidimos que el próximo partido correspondiente a la Liga Profesional del Fútbol, Colón ante independiente, se jugará sin público”, aseguró el funcionario provincial.

Foto: Guillermo Di Salvatore

Siguiendo con sus declaraciones, respecto a los incidentes en el partido ante Peñarol por Copa Libertadores, “todavía no hemos tomado resolución", informó Lagna. "Estamos trabajando en conjunto con la Fiscalía sobre información que hasta el momento no se puede develar para no entorpecer las investigaciones”, precisó.

En tanto, el ministro de Seguridad destacó la labor de la policia ese día. “Fue impecable, se impidió el ingreso de personas armadas, por la puerta 7, frente a barrio Centanario donde se registraron ataques con armas de fuego de alto calibre, que dejó dos efectivos baleados que se encuentran en terapia intensiva recuperandose favorablemente”.

Incidentes entre la Policía e hinchas de Unión

En la noche del miércoles, tras finalizar el partido entre Unión y Junior por la Copa Sudamericana, en la tribuna popular ubicada sobre calle Pujato se vivieron incidentes entre los tatengues allí ubicados y la Policía.

Ante estos incidentes, Jorga Lagna expresó que "apenas termino el partido se hizo un sumario. La verdad que fue un hecho menor que fue hasta un contrasentido porque el policía insultado es de Unión. Si el efectivo obró mal, será sancionado, se va a investigar".