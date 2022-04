https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador de las selecciones argentinas habló en exclusiva con El Litoral sobre el desempeño de los equipos y la evolución de la disciplina. Repasa además los partidos que se vienen jugando y el cronograma del certamen.

Fútbol Playa Hernán Magrini, DT de la Selección: "Es lindo y gratificante jugar en nuestro país" El entrenador de las selecciones argentinas habló en exclusiva con El Litoral sobre el desempeño de los equipos y la evolución de la disciplina. Repasa además los partidos que se vienen jugando y el cronograma del certamen.

Por Ignacio Pueyo

La Liga Evolución de Fútbol Playa sigue a pleno en la costanera oeste santafesina. La zona de Playa Grande se encuentra revolucionada con la presencia de las selecciones de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, que se encuentran compitiendo tanto en mayores como en Sub 20.

Este viernes el seleccionado argentino quedó libre, por lo que los jugadores dirigidos por Hernán Magrini tuvieron descanso. Es por eso que el cuerpo técnico argentino se acercó al estadio para observar los demás encuentros.

El entrenador e la Albiceleste accedió a dialogar con El Litoral acerca de la actualidad de su equipo y de su estancia en Santa Fe.

“El hecho de estar jugando en nuestro país es algo lindo, gratificante. Como siempre digo, es respirar el deporte, en este caso playa, en una provincia futbolera como esta, estamos muy contentos” comenzó declarando el técnico.

Argentina ganó sus dos partidos en mayores, frente a Bolivia y Chile; además pudo imponerse a la Verde en Sub 20, y le tocó caer ante los trasandinos en dicha categoría.

-Han comenzado muy bien el torneo con la Mayor y también han empezado bien con la Sub 20.

-Mirá, todo inicio siempre cuesta, al margen del rival. Arrancamos bien en la primera jornada, contra Bolivia, la verdad que fue un partido Mayor que nos costó un montón, porque Bolivia es un rival que mejoró muchísimo. Después, en la jornada de ayer (N. del R: por el jueves) tuvimos una primera parte con la Sub 20, que arrancamos ordenados, parejos, pero nos jugó en contra el cansancio, el desgaste, y sin sacarle méritos a Chile, que hizo un partido desde lo técnico y lo táctico muy bueno, a nosotros nos costó ponernos en partido después.

“La mayor se definió en el final por detalles, al margen que creo que fuimos superiores en el trámite general. Contentos por eso, y de poder tratar de cumplir el objetivo, que es llegar al domingo con chances de pelear”, agregó sobre el partido contra Chile.

Cabe destacar que la Albiceleste se impuso por 2 a 1 a la Roja, con un gol en el último segundo del partido.

-Cómo se festejó ese gol en el final.

-¡Terrible! La realidad es que ya se nos venían dando situaciones para poder convertir. No se nos daba, por mérito del arquero, por los palos que tampoco ayudaban. Pero esto es fútbol y hasta que no termina no te podes relajar, ni de un lado ni del otro. Se nos dio ahí faltando un segundo, porque tengo presente ese reloj, cuando sacó del medio Chile, que ya quedaba un segundo. Feliz por eso.

-Santa Fe es una ciudad muy futbolera, pero el fútbol playa todavía no está muy desarrollado, ¿qué se puede hacer para que avance más?

-Vos dijiste la palabra: desarrollarlo y difundirlo. Es clave que tengamos, por intermedio de las ligas, ese acompañamiento, esa difusión, como te decía. Poder practicarlo, que sea el día a día, no solamente mediante un evento puntual como este. Que haya personas responsables de la actividad, que puedan llevarlo hasta los colegios mismos. Como siempre digo: es clave que ya a edades tempranas los chicos jóvenes puedan arrancar a pisar la arena. De la forma que sea, no solo jugando al fútbol, sino con otros deportes, tal vez desde lo lúdico también. Eso va a ayudar mucho para el día de mañana poder nutrirnos de jugadores jóvenes, esa es la idea.

Los partidos del jueves

En el primer encuentro de mayores de la noche, Chile y Uruguay animaron un partido sumamente entretenido que finalizó igualado por 6 a 6 y obligó a ir a los penales. En la definición final, los charrúas se impusieron por 5 a 3.

En el tiempo reglamentario, los goles de los celestes fueron convertidos por Guerrero, Laduche (en dos ocasiones), Echenique, Miranda y Quinta. Por su parte, los tantos de la Roja fueron obras de San Martín (por dos), Aguilera, Bolívar, Albuerno y Peso.

Más tarde fue el turno de Paraguay y Bolivia, con una contundente victoria de los guaraníes por 8 a 2. Los goles albirrojos fueron de Néstor Medina, Gustavo Benítez, Sixto Cantero, Luis Ojeda, Jesús Martínez en dos ocasiones, y de Carlos Benítez, que también aportó dos goles. De esta forma, Paraguay logra dos victorias en dos partidos jugados en mayores.

En cuanto a los seleccionados Sub 20, en primer turno se midieron los combinados de Uruguay y Chile. En un partido sumamente entretenido, los charrúas llegaron a ponerse 4 a 0 arriba luego de los dos primeros tiempos.

Sin embargo, en una ráfaga goleadora durante el último período, los trasandinos igualaron el partido 4 a 4. Finalmente, los celestes lograron reaccionar y pudieron imponerse por 7 a 5. Los goles de la victoria fueron convertidos por Leandro De León en dos ocasiones, Martín Farías, Guillermo Ferrer, Juan Manuel Trujillo, Richard Ribero y Bruno Gonzáles. Para Chile marcaron Alan Riquelme, Benjamín Cruz y Felipe Gajardo, éste último por duplicado.

En el otro duelo de juveniles, Paraguay se impuso con contundencia sobre su par de Bolivia nada menos que 10 a 0, en lo que es hasta ahora la máxima goleada del certamen. Los tantos guaraníes llegaron gracias a su capitán Milcíades Medina, que convirtió en cinco ocasiones, Lucas Galeano, que convirtió dos, y los restantes goles llegaron por intermedio de Lucas González, Enzo Cáceres y Mauricio Bogado.

Este sábado, la jornada comenzará a partir de las 14.30, con los encuentros de juveniles y más tarde con los seleccionados absolutos.

Resultados Fecha 3

Uruguay 7 – Chile 5 (Sub 20)

Paraguay 10 – Bolivia 0 (Sub 20)

Uruguay 6 (5) – Chile 6 (3) (Mayor)

Paraguay 8 – Bolivia 2 (Mayor)

Libre: Argentina

4° Fecha / Sábado 9 de abril

14.30 Hs. Chile - Paraguay (Sub-20)

16.00 Hs. Argentina – Uruguay (Sub-20)

17.30 Hs. Chile - Paraguay (Mayor)

19.00 Hs. Argentina – Uruguay (Mayor)

Libre: Bolivia

El Dato: Después de este torneo, Argentina tendrá la Copa América entre el 21 y 29 de mayo en Paraguay.