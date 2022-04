Unión y Oriente Petrolero: ligados por los lazos de algunos apellidos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ubicada en el llano, a Santa Cruz de la Sierra la llaman la capital petrolera, sojera e inmobiliaria de Bolivia. Aquí viven más de 1,8 millones de habitantes. Unión jugará en este país por primera vez en forma oficial y hay una historia de jugadores que une a los dos rivales de este martes.

Martín Lígori, aquél longilíneo defensor que apareció en Unión y luego desarrolló con éxito su carrera en Bolivia (fue campeón con el Bolívar), me contaba: "Yo no jugué en Oriente Petrolero, pero sí lo hice en Guabirá, que está a 35 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra. Oriente Petrolero es un grande y su rival tradicional es el Blooming. Ahí está Erwin Sánchez de entrenador, que es un ex jugador muy querido en toda Bolivia. Y el presidente es Ronald Raldes, un conocido de los santafesinos. Oriente Petrolero es uno de los clubes más importantes de Bolivia, sin dudas", comenta el Flaco, hoy técnico alterno en Madryn y colaborador de otro santafesino que transita con éxito por la dirección técnica, como Ricardo Pancaldo.

Santa Cruz de la Sierra no sólo es la ciudad más productiva de Bolivia, sino que ha aportado lo suyo para el fútbol de ese país. Si bien está en el llano y Bolivia, históricamente, se ha destacado por hacer prevalecer la altura de La Paz, grandes futbolistas de la talla de "Platini" Sánchez, el actual entrenador y ni más ni menos que el Diablo Marco Etcheverry, una de las grandes figuras de aquella histórica clasificación para el Mundial de Estados Unidos, suman glorias para un país al que siempre le ha costado sobresalir en el concierto sudamericano.

Un cordobés que vive en Santa Fe pero que jugó en Bolivia. Paulo Rosales es uno de los jugadores más queridos por los tatengues. El "PIchi" (que se recupera de una delicada cirugía en su cabeza), también vistió la casaca de Oriente Petrolero. Recordado por un gol de penal en un clásico. Damián Lizio se puso las camisetas de Unión y Oriente Petrolero. Con la del Tate ya descendido, mediante un penal, marcó el tanto del triunfo sobre Colón una mañana de domingo en el vacío 15 de Abril, en junio de 2013.Foto: Archivo

Y precisamente, si hablamos de ese Mundial histórico para el fútbol boliviano, hay un apellido que une a Oriente Petrolero y a Unión: Carlos Lionel Trucco. Nacionalizado boliviano, este cordobés llegó a Unión y comenzó a hacer carrera para quedarse con un arco que estaba muy bien custodiado, en ese entonces, por Carlos Angel Biasutto y Nery Alberto Pumpido. A Trucco le tocó debutar en un clásico que terminó empatado 1 a 1 con goles de Alberto Monzón y Giachello. Lo habían expulsado a Pumpido y ya Biasutto no estaba más en el club. Era el famoso equipo de Volken, de grandes campañas en el 78 y 79. Trucco; Hugo López, Mazzoni, Merlo y Bottaniz; Pitarch, Telch y Ribeca; Arroyo, Giachello y Alí, fue la formación de Unión en aquél clásico que marcó el inicio de la carrera de alguien que luego descolló en Bolivia.

Pero Trucco no es el único apellido en común que liga a los dos rivales de este martes. Casi al nivel de él, se pueden mencionar a dos jugadores muy importantes en la historia de Unión: Paulo Rosales (que afortunadamente evoluciona bien de una compleja operación en su cabeza) y Sebastián Clotet. Rosales fue clave en aquel ascenso del 2011 de la mano de Kudelka; Clotet hizo lo mismo en el del 96 con Carlos Trullet. Y se puede agregar a alguien que, por la importancia del gol que marcó, quedó también en el recuerdo del hincha tatengue: Damián Lizio, actual jugador de Real Santa Cruz, autor del gol de penal en el clásico sin gente en las tribunas que se jugó en la avenida, con Unión ya descendido en 2013.

No son los únicos. Se suman Carlos Amodeo y Gabriel D'Ascanio, dos jugadores que llegaron junto a Sergio Marchi para "reforzar" el equipo de Trullet que había arrancado con un panorama tan desolador como incierto: un club sin comisión directiva, gobernado por un síndico (Ricardo Tenerello) y con enormes problemas económicos. En la "pibada" del club y la unidad de la clase dirigente que salió al rescate de la institución, se encontraron los mecanismos de salvación. Y Unión ascendió en esa temporada, pero sin que Amodeo y D'Ascanio aporten demasiado. Podría decirse que casi nada…

El presidente, un ex sabalero. El ex defensor de Colón, Ronald Raldes, es la autoridad máxima de Oriente Petrolero, en la foto, junto a Lucas Mugni, que también jugó en el club boliviano. Foto: Archivo

Queda para el final la mención para el peruano Piero Alva, que llegó a Unión en el 2002 junto a Roberto Silva por una vieja deuda por aquel entonces del empresario Carlos Delgado por la llegada al club de Juan José Jayo. No jugó nunca Alva, como también fue efímero el pase de Danilo Carando, otro de los futbolistas en común.

Leonardo Fernández y Michael Etulain son los que completan el listado. A Fernández lo trajo Madelón en el 2001, pero terminó atajando Nereo Fernández en esa temporada. Un par de años después, se nacionalizó boliviano y atajó en la selección en 17 partidos. Etulain llegó a Unión proveniente de Oriente Petrolero, después de haber debutado en Danubio de Montevideo. Fue en el 2006, tiempos arduos en los que se buscaba, sin éxito, el retorno a la máxima categoría.

"¿Qué dirá tu hija cuando le digan que no quisiste ser boliviano como ella?", fue un cuestionamiento que lo hizo reflexionar a a Carlos Trucco, allá por 1989. Un par de días después de eso, argentino de origen, decidió adoptar su nueva nacionalidad, que luego lo llevó a jugar un Mundial de fútbol. "Me agarró el cariño, la solidaridad y la comprensión de la gente. De ella aprendí a vivir con lo que hay, porque no siempre tienes mucho. Esa es la lección que me marcó", dijo Trucco una vez que se le preguntó el por qué de aquella decisión. El fútbol y sus reglamentaciones lo obligaron al cambio de nacionalidad. Su sentimiento y agradecimiento, también.

Aquéllos chicos del "Pata"…

A Unión lo invitaron en 1992 a disputar el torneo internacional juvenil de Dallas. Ese equipo era dirigido por Carlos Santos Mazzoni, con el profesor Alejandro Curcio como preparador físico y el inolvidable Ovidio Gorosito acompañando a ese plantel junto a Rubén Decoud, que era uno de los máximos dirigentes por ese entonces.

De la Riba, "Pancu" Sciacqua, el Negro Félix Pereyra, Clotet, Mauricio Oggioni, Martín Sánchez, el Turquito Rahiel, Hérnán Cámara, Juanchi Wabeke, Aldo Spagnol, Sebastián González, Griffa y Clotet, entre otros, jugaban en ese equipo.

Pues bien, Unión debió afrontar la semifinal de ese torneo ante la Academia Tahuichi de Bolivia, equipo que posteriormente cayó ante el West Ham de Inglaterra en la final. Terminó en derrota aquél choque con los bolivianos, pero podría tomarse como uno de los pocos antecedentes válidos de enfrentamientos de Unión contra equipos de este país.