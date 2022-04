Unión cobró la mitad del premio por participar de la Sudamericana

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

De los 900 mil dólares, al club le adelantaron sólo la mitad. Aparte, le quedará la totalidad de la recaudación de los tres partidos que disputará como local en esta primera fase. El plantel se vuelve a capital y allí esperará el encuentro del sábado ante Racing por la Copa de la Liga.

De los 900 mil dólares, al club le adelantaron sólo la mitad. Aparte, le quedará la totalidad de la recaudación de los tres partidos que disputará como local en esta primera fase. El plantel se vuelve a capital y allí esperará el encuentro del sábado ante Racing por la Copa de la Liga.

(Enviado Especial a Santa Cruz de la Sierra)

En la concentración de Unión en el hotel Marriot de Santa Cruz de la Sierra, El Litoral pudo charlar con el tesorero rojiblanco, Jorge Cíceri, uno de los dirigentes que viajó a esta ciudad acompañando a la delegación.“Estamos bárbaros, la empresa que contratamos se portó muy bien, el lugar que fuimos a entrenar también está muy bien, así que no podemos quejarnos de nada”, fueron las palabras que se repitieron entre los dirigentes que acompañaron al plantel

-Jorge, ¿cuánto cobró Unión por esta participación en la Sudamericana?



-Nosotros pedimos un anticipo de alrededor del 50 por ciento. Teniendo en cuenta que el premio por la participación en esta primera fase es de 900.000 dólares, cobramos entre 400 y 450.000 dólares.



-¿La recaudación de los partidos de local queda totalmente para la institución?



-Así es. Se descuentan los gastos de policía, administrativo, los empleados de Utedyc, algunos gastos de Afa y Conmebol, como hoteles, árbitros y gente que viene a supervisar, y una vez deducido todo eso, que no es poco, todo lo demás le queda a Unión.



-¿Cuánto se recaudó con Junior?



-No tengo todavía el dato, están trabajando a destajo los muchachos de Recaudación porque apenas terminamos con Junior, se empezó a vender para el partido con Newell’s. Igualmente va a ser parcial el monto, porque no te olvides que vendimos entre 4.500 y 5.000 plateas a los socios para los tres partidos, y ahí son muchos millones de pesos que no van a estar reflejados en esta recaudación.



-¿Está todo listo lo de Gastón González?



-Eso está resuelto. Se tiene que presentar el 3 o 4 de mayo, no recuerdo bien, en Estados Unidos y en ese momento se va a efectivizar el pago. Como dijo el presidente, alrededor de 3,2 millones de dólares ingresarán a la institución.



Hubieron algunas dudas en la previa con respecto a la formación del equipo. Por un lado, una molestia sufrida por Franco Calderón en el partido ante Newell’s. Por el otro, la ausencia de un jugador importante como Gastón González. Se barajó desde el principio la alternativa de Daniel Juárez para ese puesto, aunque también se pensó en otras variantes, como las de Lucas Esquivel y Kevin Zenón.



Erwin “Platiní” Sánchez es uno de los grandes referentes del fútbol boliviano y es el actual técnico de Oriente Petrolero. Tiene una marca que seguramente alguna vez se batirá, pero que se la ha apropiado desde el 94. Y esa marca es la de ser el único jugador boliviano en la historia que pudo marcar un gol en Mundiales. Bolivia jugó uno solo (el de 1994), perdió con Alemania, con España y empató con Corea del Sur sin goles. El único tanto, que fue el del hoy entrenador de Oriente Petrolero, lo convirtió ante España, aunque su selección cayó 3 a 1 en ese partido.



“Es impredecible y tiene muchos caprichos”, dicen en Santa Cruz de la Sierra aquéllos que siguen de cerca a Oriente Petrolero, cuando se refieren a Erwin Sánchez. De todos modos, su figura es poderosa y con esta clase de nombres, aquí o en cualquier parte del mundo, hay más “banca” que con cualquier otro entrenador. De todos modos, el partido con Unión fue tomado como una verdadera final. Y muchos colegas bolivianos –con varios de ellos compartimos una agradable velada el lunes por la noche- nos preguntaron a los periodistas que acompañamos a Unión, detalles sobre la historia del club. Uno de ellos, el popular “Choco”, gran anfitrión, voz oficial del gobernador de Santa Cruz de la Sierra en los actos oficiales, se cansó de hablar de Independiente. “Admiro al fútbol argentino, pero no me hablen de Boca o de River, háblenme de Independiente”, dijo. Y recordó aquéllos grandes equipos coperos de la época del Chivo Pavoni, Santoro y el Pato Pastoriza, primero, y mucho más de los tiempos de Bochini.

“Quremos conocer Santa Fe”, dijeron al unísono. Y ya empezaron a armar el viaje, que quieren hacerlo por tierra. Se van a encontrar con un noroeste argentino en el ingreso al país, que seguramente les va a encantar. Y si bien la invitación fue para un tradicional asado, nos hicieron probar algunas de las cosas típicas de esta tierra (como la chicha), quedando otros platos, como la sopa de maní, para otra ocasión.



El presidente de Unión, Luis Spahn, aprovechó la mañana de martes para ir a conocer una feria acompañado de otros dirigentes. El Litoral se cruzó también con los padres de Tomás Alfonso, ex analista de videos de Colón, que está trabajando en el club Nueva Santa Cruz desde hace un par de meses.



El plantel de Unión viaja directamente desde esta ciudad a Buenos Aires, luego de hacer noche de martes también en Santa Cruz de la Sierra. La idea de Munúa es que los jugadores se queden en Buenos Aires, por lo cuál el vuelo es directo la capital federal y allí se esperará el partido del sábado que viene ante Racing, el día posterior al cumpleaños 115 de la institución, que se cumplirán el viernes.