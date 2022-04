https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En Brasil De rodillas al Maracaná: un hincha de Talleres compartió su entrada al mítico estadio Las imágenes muestran la emoción del joven cuando finalmente llega a las tribunas del imponente estadio.

El paso de Talleres por Río de Janeiro dejó imágenes increíbles, de todo tipo. Algunas más peligrosas con policías apuntando con armas en la playa, otras destacables como el aliento de la hinchada hasta el último minuto y una muy emocionante se viralizó en redes sociales.



La derrota de la “T” ante Flamengo por 3-1 pasó a un segundo plano y la hinchada “albiazul” fue una de las grandes responsables. En este caso el protagonista es un hincha que hizo emocionar a más de un simpatizante de Talleres y del fútbol en general.

“Video que me llega de un hincha que prometió nunca abandonar y acompañar a Talleres a donde sea, no importa la cancha, no importa la categoría, en Sunchales o en el Maracaná. Nos merecemos bellos milagros, y ocurrirán”, escribió el usuario Maty Sosa en Twitter.



Se trata de Jeremías Manzanel, amigo de Maty, y que en las imágenes se lo puede ver de rodillas por los pasillos del Maracaná. Una vez que termina el pasillo se ve al hincha de rodillas con el imponente estadio frente a él.



El joven no puede contener la emoción y se lo nota llorando mientras agradece al cielo al igual que a la persona que filma que se lo puede oir claramente emocionado.