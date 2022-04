Arrancan los Playoffs de la NBA con presencia argentina

Este sábado comenzaron los Playoffs de la temporada 2021/22 de la NBA con la aparición de los argentinos Facundo Campazzo y Leandro Bolmaro.

En el primer turno por la Conferencia Oeste, los Dallas Mavericks que sufrieron la baja de su figura Luka Doncic fueron superados en el inicio de la serie por los Utah Jazz 99 a 93 en casa de los vencedores.

🎵 @44Bojan took control for the @utahjazz in the first half dropping 20 points on his way to 26 points and the Game 1 victory! #TakeNote



26 PTS | 5 REB | 4 AST



Jazz lead the series 1-0

Game 2: Monday 8:30pm/et on NBA TV pic.twitter.com/7iBgMt2Gzi