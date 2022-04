Campazzo volvió a jugar en una nueva derrota de los Denver Nuggets ante los Golden State Warriors

Los Denver Nuggets del argentino Facundo Campazzo perdieron este lunes por la noche 126 a 106 ante los Golden State Warriors que están recuperando a Stephen Curry que anotó 34 puntos.

De esta manera, el equipo californiano pasó al frente en la serie por 2 a 0 en la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste de la NBA. En el primero los Warriors habían ganado por 123-107.

The @warriors always come out of the half with energy! #DubNation



In Game 2 they erupted for 44 points while shooting 66.7 FG%.



GSW vs DEN Game 3: Thurs. 10pm/et on TNT pic.twitter.com/U4tawAqFk7