El VAR para Colón fue "Video Asistencia al Robo"

Un inadmisible fallo lo privó al equipo de Falcioni de lo que era un gol legítimo de Ramón Darío Ábila en el Ducó. En lo futbolístico, al equipo le sobra de mitad para arriba y está desnudo abajo.

Si Beligoy le pidió disculpas a Banfield, lo que debe hacer este miércoles es ordenar una reparación histórica y millonaria para Colón. Lamolina es, desde el vamos, malo. Si lo confunden es malísimo. Pasa que lo de Lamolina es con todos y para todos. Y todas. Lo de Trucco (era el juez de VAR que lo llama desde Ezeiza para que revise) ya es demasiado evidente contra Colón. Lo era en campo, lo es en Ezeiza. Cuando pasen los años, hará los "cuernitos" frente al tele.

No sólo anularon un gol, sino un golazo, porque Lértora le robó el disfraz a Raí y de pecho metió fantasía: Delgado, gran tapada del arquerito de Huracán y gol mudo de "Wanchope", respetando el pasado quemero. Era gol, acá y en la China. Pero apareció el VAR (Video de Asistencia al Robo) de manera asquerosa, vomitiva. Buscaron una infracción de cuando dirigía el "Flaco" Menotti en el Palacio. Una payasada. Cualquier cosa. No hay nada de nada. Ni siquiera empujón de Garcés. Para este Colón complicado en estilo, sin la solidez del campeón con el "Barba", era un golpe letal. Sin embargo, dio la cara y lo fue a buscar igual. Lo pudo ganar (la de Bernardi en el palo) y lo pudo perder (la última de Burián, impresionante).

Colón no crece como equipo acorde a los jugadores del "Gran DT" y sus cotizaciones. Tiene para jugar más y mejor. Pero quedó claro que los jugadores dejaron todo, pelearon, metieron, pusieron. No es que no lo quieren a Falcioni, quizás no lo entienden. Eso sí, pasaron muchas fechas y el estilo no asoma.

No quedan dudas que Colón tiene sectores de la cancha donde "le sobra" y otros donde aplica la famosa frase de "El fútbol es una manta corta: si te tapás los pies...te descubrís la cabeza; si te tapás la cabeza, te descubrís los pies" de Elba de Padua Lima, Tim, el brasilero de los míticos Matadores. Sólo así se entiende, por un banco "pesado" en ofensiva, que Julio César Falcioni decidió sentar en el banco y a su lado a los dos mejores jugadores de Colón contra Independiente (otro gol trabajado de Beltrán y golazo de "Pulga). Los dos, afuera en el Ducó.

En fotos, Huracán vs. Colón

Esa "abundancia" se puede medir en la aparición solitaria de "Wanchope" para fabricar u claro penal de VAR o en la ejecución de un pibe como Facundo Farías que pateó su cuarto penal como si tuviera 100 en el lomo.

Pero también esa riqueza sabalera se puede medir, también, afuera de la cancha. Antes del partido, en la previa, el representante de Facundo Farías, el "Ninja" Martín Sendoa, expresó a modo de presión en Radio Del Plata: "Si Farías no juega, buscaremos alguna oferta para su salida. Se podría reflotar lo de Boca si me llama Román".

En el caso de Ramón Darío Ábila la presión es de color verde: Colón lo pagó, en una de las novelas del verano, dos millones de dólares, una cifra algo elevada para simplemente "calentar banco".

Ahí, en la zona ofensiva, con Beltrán, "Pulga", Farías y "Wanchope", Colón es del primer mundo. En el fondo, es un equipo de sub-desarrollo para ser generoso: otro previsible, repetitivo e insoportable gol de cabeza. Otra vez defensores que no saltan. Otra vez arquero indefenso. Ahí está, claramente, la manta corta de Tim: demasiado cubierto arriba, exageradamente desnudo abajo: dos de Cerro, dos de Independiente, uno de Huracán. Cinco goles de cabeza en tres partidos y en siete días. Amerita urgente encontrar la vacuna, porque ese contagio lo está liquidando al equipo de Falcioni.

Galería Bica: Huracán vs. Colón

Lo vuelvo a escribir por tercer vez (La Olla, Independiente, Huracán): en muchos casos es "Colón contra Colón" y a esta altura debe meter mano Falcioni de una vez por todas. No puede seguir marcando como marca en las pelotas quietas.

Colón es rico arriba y está en la línea de la pobreza en el fondo. Por eso es "Colón contra Colón". Todo análisis futbolístico objetivo deja de serlo cuando uno mira, repasa y vuelve a mirar lo de del gol anulado a "Wanchope". Fue alevoso, premeditado, obsceno. Es un "Trucco" al juego limpio. Siempre le cantan 33 de mano, de yapa. Es mentira y "rabón" en contra cuando está Trucco.

Esperemos la palabra de Beligoy en las próximas horas. Si a Banfield le pidieron disculpas, a Colón lo tendrían que indemnizar. Si es por la dimensión del robo, le debieran transferir ya mismo las cuentas de Elon Musk y Jeff Bezos al mismo tiempo. El VAR para Colón fue muy clarito en el Ducó: "VIDEO DE ASISTENCIA AL ROBO".