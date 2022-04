https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Exclusivo El Litoral: info desde la Florida

Tema "Picotón": Orlando City busca rever el contrato con Unión

El jugador, que se rompió el ligamento cruzado anterior y estará fuera de las canchas varios meses, debe presentarse el 3 de mayo en Estados Unidos. No hay seguro específico pero el contrato fue firmado por las partes y según Unión "no corre riesgo". ¿Tironeo en puerta?.

Así lo sacaron al pibe. La triste imagen de cómo sale Gastón González del verde césped del 15 de Abril, luego de su desgracia ante San Lorenzo. Se rompió ligamentos y todo el Mundo Unión lo abraza a "Picotón". Crédito: Pablo Aguirre

Por Dario Pignata SEGUIR Si un jugador se hizo ídolo en estos últimos tiempos de la gente de Unión en un puñado de partidos, con corridas imparables y goles inolvidables en pocos meses, ése sin dudas es Gastón González. Como se le decía en años anteriores, un auténtico "levanta-tribunas" con desbordes, gambetas, remates. Un pibe humilde, de familia peleadora y de barrio popular. Un día, con la excusa de la MLS, el tren de la fama le paró en la puerta. Nunca se la creyó. Todo lo contrario: siguió más humilde que nunca. Incluso, en el último clásico, luego de una actuación consagratoria y un gol inolvidable para sellar el 3-0, salió del 15 de Abril como jugador y paró en el Boulevard tatengue "para celebrar, tomando cerveza a pico con la gente". Si su cara no hubiera sido ya conocida, pasaba como un hincha más: saltando, cantando, festejando. Fue, sin dudas, su noche más feliz. Y armó una postal que ya no se ve en estos tiempos del fútbol-negocio: el jugador mezclado con su pueblo. Tiene de todas las anécdotas en estos poquitos años: desde cuando Leo Madelón lo cargó en su auto para llevarlo a comprar botines porque no tenía, pasando por el impresentable de Azconzábal que lo maltrató un par de veces sacándolo del once titular en el mismo calentamiento previo al juego (increíble pero real) y derivando en el que lo fue llevando como otro padre (Gustavo Munúa). Gastón sabía, perfectamente, que se estaba despidiendo de su querido club. Le quedaba San Lorenzo acá, Gimnasia allá y Fluminense por la Copa Sudamericana el martes que viene en Brasil. "Picotón" (heredó el apodo de su padre, un típico laburante y malabarista para juntar los mangos intentando llegar a fin de mes) se lo había dicho a algunos amigos que lo conocen de cuando él no era conocido: "Qué lindo sería despedirme de Unión con un gol y ganando en el Maracaná". Le brillaban los ojitos cuando lo contaba. "Sueños de Fútbol", explicaría Jorge Valdano desde su pluma. Tenés que leer Tristeza en Unión: "Picotón" González se rompió el ligamento cruzado anterior Hasta que llegó esa jugada de mierda, parte del oficio. Los que nunca empujaron ni arrastraron una pelota en su vida por casualidad me hacen reír con una frase: "Debiera haber regulado el pibe estos últimos partidos, si ya estaba vendido al exterior". Para un jugador que es hincha de un club, ama esos colores y persigue sueños con la camiseta de Unión, no existe el famoso "regular". Los jugadores como Gastón González quieren jugar siempre. Jugar, jugar, jugar. Cantar hasta morir, correr hasta romperse. Un chico como cualquiera, con los sueños de cualquiera, pero con la camiseta de Unión en Primera, de rápida unción popular de cemento y con un contrato millonario esperando en la mesita de luz. Cerca de las 22 de un martes olvidable, "Picotón", su familia, la CD, el cuerpo técnico y sus compañeros se enteraban del rótulo al dolor en Unión: "rotura de ligamento anterior". Como es fútbol y el show siempre sigue, a la preguntita rápida de "¿Che, cómo estará esa cabecita, pobre pibe?", aparecieron las primeras especulaciones: 1) "¿No viaja el 3 a Estados Unidos?"; 2) "Se cae el pase y Unión se queda sin nada"; 3) "¿Se irá recién cuando se recupere?"; 4) "¿Por qué Unión no hizo un seguro, como confesó el mismo presidente Luis Spahn?"; 5) "¿Cuál es la postura de Orlando City?". Vamos por parte: más allá de que existe la figura de "seguros de accidentes personales" y sobre los jugadores de fútbol "se especifica en la póliza lo que se quiere proteger", en este caso no se hizo, como lo reconoció el propio presidente Luis Spahn por Sol 91.5. "No había forma de asegurarlo", dijeron a El Litoral desde el entorno del jugador. Ahora bien, desde la asesoría legal de Unión, por la información primaria que tienen los dirigentes tatengues desde el martes a la noche, aseguran que "el contrato está firmado y el pase consolidado; no corre riesgo la operación. Al estar todo documentado, no era necesario un seguro". En principio, la operación estaba sellada en 3.3 millones de dólares limpios a cambio del 70 por ciento de la ficha de Gastón González, sin bonos extras ni cosas raras. Y, por contrato, el jugador debía presentarse el 4 de mayo para entrenar con Orlando City (por eso tiene los tickets para volar el 3 rumbo a Estados Unidos desde Ezeiza), firmando vínculo por cinco años en la MLS. Tenés que leer Ante el Santo, Unión vivió su propio infierno Por la información a la que accedió El Litoral, desde La Florida, los americanos que manejan la franquicia de Orlando City reconocen lo firmado y documentado con los tatengues pero... "Orlando City no quiere tumbar el pase de Gastón González; lo que sí quiere hacer es rever con Unión, mediante el diálogo, algunas condiciones del contrato original, a partir de la lesión ligamentaria de las últimas horas". Sin dudas, esta postura de la franquicia de MLS abre al camino a lo que puede ser diálogo de común acuerdo o típico "tironeo" con el club vendedor que es Unión. "Lo que van a rever desde Orlando City son las formas y los tiempos del pago a Unión de Santa Fe", confiaron a El Litoral desde Estados Unidos. El otro tema a convenir entre las partes, una vez que se intente "acordar" lo que el club de Estados Unidos quiere "rever", pasa por la recuperación de "Picotón". Se deberá buscar lo mejor para el chico en estos duros meses que asoman: ¿hará la recuperación acá en Santa Fe con los profesionales de Unión o ser irá directamente a la ciudad de Orlando con su nuevo club?. En cualquiera de los dos casos, el canterano tatengue lo hará con una tremenda sensación de injusticia y dolor. Como si el destino lo hubiera engañado a Gastón González de la misma manera que "Picotón" fue gambeteando a los defensores que se le ponían enfrente con apenas 20 años, 59 partidos y 8 goles, ganándose de manera contundente el mote de "nuevo ídolo de Unión" por decisión inapelable de los hinchas del Tate. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

