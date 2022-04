https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Al Corralón ingresan unas 700 motos retenidas por mes. Hoy son 1887 las que están depositadas. Muchos propietarios nunca las recuperan y terminan compactadas.

Retenidas y abandonadas Motos, motos y más motos: el Corralón está lleno y el depósito judicial es un gran "cementerio"

El Corralón Municipal está lleno de motos. Para poder acumularlas debieron construir hasta tres niveles en altura. Es decir que llegan hasta el techo del galpón ubicado sobre avenida Pte. Perón, atrás del club Unión. Todos estos espacios están ocupados. Hay motos de todo tipo, marca, modelo, tamaño y color. Algunas muy caras. Verdaderas joyitas. La mayoría están cubiertas por el polvillo.



El ingreso de motos retenidas en operativos de control es constante. Sólo el fin de semana los inspectores municipales retuvieron 102 motos y la policía debutó con el poder otorgado por el gobierno provincial reteniendo otras 83. Todas van a parar al Corralón, que hoy acumula 1.887 motos y 39 autos; con un promedio mensual de 691 ingresos de motos.



Armar el "tetris" de motos es complejo. Hay un primer sector al que llegan las nuevas motos secuestradas. Si no las recuperan pronto van a las dársenas en altura. Y luego pasan a un sector trasero desde donde son retiradas a la intemperie. Esas son las que tienen destino final como hierros retorcidos: la compactación.

Delitos en motos



El gobernador Perotti facultó la semana pasada a la policía a retener motos. Luego son trasladadas al Corralón. Así se busca prevenir en parte el delito. Se sabe que el 70 por ciento de los hechos cometidos en la ciudad usan motos para la fuga.



Hay otra foto. Es el depósito judicial de motos involucradas en estos hechos delictivos. Está en el extremo noroeste de la ciudad, allí a donde ahora se levanta el complejo Interpuertos. Son miles de motos. Una junto a otra en largas hileras. Todas abandonadas. También hay autos, y móviles policiales.



Mientras tanto, en las calles de la ciudad es habitual ver pasar las motos en infracción: sin patente o adulteradas. Sólo en el primer trimestre del año se incautaron 1.700 motos. La mitad de ese total no tenía patente. Si se lo compara con las 664 motos incautadas durante el primer trimestre del año pasado, la cifra aumenta 156%. Y en el 2021, la Municipalidad retuvo más de 5.600 motos. El 44% fue por no tener patente o tenerla adulterada.

Cementerio de motos. La imagen es de mediados de marzo pasado y muestra una gran cantidad de motos acumuladas -en depósito judicial- en la zona a donde se levanta Interpuertos, en el ex Frigorífico Municipal.Foto: Fernando Nicola.

Abandonadas



Las motos quedan en el Corralón -que técnicamente se llama Depósito de Vehículos Retenidos-, y terminan compactadas. Muchos conductores las pierden en los controles por estar en infracción y nunca las retiran. "Normalmente terminan compactadas un 35 a 40 por ciento del total de motos que ingresan", dice Fernando Peverengo, secretario de Control Municipal, parado junto a la gran cantidad de motos en el Corralón. La Municipalidad cobra $ 1.250 de acarreo y $ 250 de estadía por día. Si a eso se le suma el costo de la infracción la ecuación no cierra para ningún bolsillo. Por eso muchos se resignan y las pierden. Optan por comprarse una nueva.



"Si cometieron una falta grave pueden llegar a tener que pagar hasta $ 60 mil", dice Peverengo. Por ese motivo es que casi el 40 por ciento de las motos nunca son recuperadas y terminan compactadas. El plazo legal para recuperarla es de 6 meses. Luego se inicia un trámite legal y van a compactación. El año pasado se realizaron cinco compactaciones con un total de 1.638 motos y en lo que va de 2022 ya se hicieron otras dos, con 462 (ver gráfico Compactaciones).



"Terminan compactadas porque realizar el trámite en el Registro del Propiedad del Automotor para rematarlas es muy burocrático, y todo el tiempo se necesita ganar espacio en el Corralón para los nuevos ingresos", explica Peverengo.



-Con este nuevo poder de retención de motos que tiene la policía se va a incrementar el número, ¿el Municipio tiene capacidad para alojarlas en el Corralón? -consultó El Litoral a Peverengo.



-El número seguramente se va a incrementar. Sólo el fin de semana se sumaron 83 motos retenidas por la policía. Estamos hablando de un total de casi 200 motos. Por ello estamos tramitando para que el Ministerio de Seguridad revea el cuerpo de verificadores que tiene, para poder agilizar los proceso de compactación que realizamos. Esto nos permite tener una capacidad operativa porque sino colapsaría el Corralón -advirtió el funcionario municipal.



"Entendemos que la norma dispuesta por el gobierno provincial no salió como nosotros queríamos, pero la respaldamos. Vivimos en un estado social de anomia. No hay una repulsión a quien circula sin patente. Es muy preocupante lo que está pasando en la ciudad de Santa Fe. Entonces, desde el Municipio queremos colaborar con la seguridad pública. Lo hacemos con infraestructura. Y no nos queremos relajar en los controles. Queremos evitar que las motos sigan circulando sin patente. Parece una utopía. Pero debe haber una respuesta social de toda la gente", reflexionó sobre el final Peverengo.