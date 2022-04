Brasil: Lula Da Silva confirmó su candidatura presidencial

El expresidente Luiz Inacio Lula da Silva confirmó que se presentará como candidato para las elecciones de octubre, en las que se enfrentará al actual mandatario Jair Bolsonaro.





Lo anunció a través de su cuenta de Twitter: “Tendré el lanzamiento de mi solicitud el 7 de mayo y luego quiero recorrer Brasil. El país necesita paz, alguien que tenga una discusión madura sobre el desarrollo, el empleo, el futuro. No de un presidente que no habla con nadie."

Estou acostumado a participar de eleições. Não me encanto nem me entristeço com pesquisas. Acho que temos um bom histórico de governos. Terei o lançamento da minha pré-candidatura no dia 7 de maio e depois quero percorrer o Brasil.