Domingo 24.04.2022

La política en foco Una agenda de 40 manzanas

Atrapado en disputas políticas con la oposición que solo interesan cuarenta cuadras a la redonda de la Casa Rosada y que están a distancia sideral de los problemas de la inmensa mayoría de la gente que todos los días tiene que lidiar con la inflación; y con la interna del Frente de Todos sin encontrar un poco de sosiego, el gobierno no puede salir del laberinto.

Por un lado la economía mostró que se recuperó del traspié de enero y sigue creciendo, con indicadores vinculados a los sectores productivos y de servicios al alza, mientras que por el otro lado la disputa con la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura se llevó la centralidad de la agenda pública, un tema que 99 de cada 100 argentinos no entiende ni le interesa.

Alguno de los datos que se difundieron en la semana que pasó fueron los siguientes:

-El Indec informó que el Estimador Mensual de la Actividad Económica creció 9,1% en términos interanuales y lleva 12 meses seguidos de suba.

-Las exportaciones argentinas crecieron 28,5% en marzo, respecto de igual mes de 2021, con subas en todos los rubros, lo que permitió alcanzar un nuevo máximo histórico para el mes de US$ 7.352 millones.

-El uso de la capacidad instalada de la industria en febrero fue la más alta de los últimos cuatro años

-Su cumplieron las metas fiscales acordadas con el FMI para el primer trimestre.

-Vendrán 1400 millones de dólares más del organismo que por ahora se sumarán en las reservas

-También el FMI subió un punto las proyecciones de crecimiento para este año y la situo en 4% cuando a principios de año era del 3%.

-La industria del software informó que durante 2021 tuvo un crecimiento de empleos superior al 13% y ya superó los 132.000 puestos registrados.

-Las inversiones en startups en Argentina fueron récord el año pasado, alcanzando los 1337,2 millones de dólares.

-La Economía del Conocimiento exportó por u$ s 6400 millones en 2021, la marca más alta desde 2011.

-De acuerdo al Centro de Estudios de ADIMRA, el crédito pyme creció en términos reales un 21% interanual en febrero. De esta manera encadenó 23 meses consecutivos de crecimiento interanual.

-Comenzó la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, una de las obras de infraestructura más importantes de los últimos tiempos, que permitirá multiplicar el transporte de gas que se produce en Vaca Muerta y, potenciará las tareas de extracción que hoy trabajan menos de lo que podrían hacerlo porque no hay más capacidad de transporte,

En este contexto de estadísticas favorables, en Argentina (no es el único país), un trabajador no llega a fin de mes, y esto no debería ocurrir ni aquí ni en ningún lado, porque es uno de los problemas sobre los que se apalancan quienes ofrecen soluciones mágicas e imposibles, sin tener en cuenta cómo funciona el mundo. Consignas sin sentido para personas desesperanzadas, abonadas por una clase dirigente que muchas veces parece no tener -ni preocuparse en conseguirlo- el termómetro que mide el estado de ánimo de la sociedad.

Tampoco debería ocurrir que los dirigentes políticos, con muy pocas excepciones, estén peleándose, mostrando su peor cara, por un lugar en el Consejo de la Magistratura o por lo que van a hacer dentro de un año frente a una sociedad agobiada por cinco años de caída del poder adquisitivo, dos años de pandemia y la inflación más alta de los últimos 30 años.

Finalmente, los ex funcionarios de todos los gobiernos, sobre todo los ex ministros de Economía, que andan por los medios ofreciendo soluciones para los problemas que crearon, deberían leer el libro de Juan Carlos Torre que todos recomiendan; es lo único que atravesó la grieta hasta ahora. Y tomar el ejemplo de Juan Sourrouille que, terminada su gestión en Economía, nunca más volvió a hablar en público.