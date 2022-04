Torneo Regional del Litoral: Estudiantes ganó y estira diferencias

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El conjunto de Paraná venció a CRAI 22 a 16 y de esa manera continúa siendo puntero invicto en el TRL. SFRC derrotó a Rowing. En Segunda, importante victoria de La Salle ante Alma Juniors. Cha Roga ganó en Santo Tomé.

Gonzalo De Baseli "vuela" al try. De esa forma, CAE empezaba a dar vuelta el resultado ante CRAI. Crédito: Luis Cetraro

En Semana Santa, hubo descanso para todos. Pero solo de partidos oficiales, porque los jugadores siguieron entrenándose como siempre para poder llegar de la mejor manera a una nueva fecha del Torneo Regional del Litoral.

En Primera División, había atractivos "para todos los gustos", tanto en Santa Fe, como en Rosario y Paraná. Los cinco encuentros del nivel superior del TRL mostraron una paridad interesante, al menos desde el punto de vista de los resultados.

CAE, solo arriba

Sin dudas que el "foco" estaba puesto en la capital santafesina donde, túnel Subfluvial mediante, el puntero del campeonato, Estudiantes de Paraná, cruzó hasta llegar a la autopista para medirse con CRAI, que venía en alza tras tres victorias "al hilo".

Si bien los primeros cuarenta minutos terminaron en favor del equipo local por 10 a 5, eso no se vio reflejado en la posesión de la pelota, que fue casi de manera "exclusiva" para el CAE, algo que se mantuvo casi durante todo el encuentro.

En lo que se refiere a las formaciones fijas, los "Gitanos" arrancaron mejor en el scrum. No obstante, con el correr de los minutos, esa balanza se empezó a inclinar para los de negro y blanco. En tanto que el line, también fue muy bien utilizada por la visita, sobre todo a la cuarta y sexta posición. Incluso, muchas veces, bien usado el maul posterior.

Por el lado de CRAI, fue destacable muchas veces su actitud defensiva, algo que le generó, varias veces, forzar el error rival y aprovechar esas pelotas para generar ataques.

En el complemento, Estudiantes se "animó" un poco más en ataque y resultó bien efectiva. Pese a eso, la incertidumbre se mantuvo hasta el final. Porque la diferencia de seis, no era absoluta, por eso es que CRAI se jugó las "últimas fichas" a atacar con sus delanteros a puro "pick and go". Lamentablemente, en uno de esos intentos, la pelota se fue para adelante lo que decretó el final del partido por parte de Facundo Gorla, el joven árbitro que cumplió una correcta actuación.

Fue 22 a 16 para Estudiantes que se mantiene como el único líder e invicto de la competencia, y que ya le sacó nueve puntos a sus seguidores inmediatos.

Síntesis

CRAI: Joaquín Berón (Simino), Facundo Garibay y José Canuto; Tomás Mufarrege y José Dogliani (Capitán); Emanuel Piermarini, Santiago Carreras y Pablo Ferreyra; Alejandro Molinas (Capitán) y Jorge Qüesta; Santiago Lanteri, Gonzalo Giglioti (Barcojo), Juan Cruz Fleitas, Patricio Fosco y Francisco Alberto.

Puntos para CRAI: un try de Fosco, dos penales y una conversión de Alberto y un penal de Lanteri.

CAE: Román Martínez, Ezequiel Genzelis Gallinger y Matías Vidal; Agustín Bustos y Agustín Federik; Felipe Villagrán, Nicolás Saín y Álvaro Ferreyra; Simón Bollo y Sebastián Dorigón; Joaquín Maiztegui, Juan Pablo Cubasso, Tomás Ferreyra (Capitán), Gonzalo De Baseli y Francisco Lescano.

Puntos para CAE: tries de Galinger, Maiztegui, De Baseli y Ferreyra más una conversión de De Baseli.

El resto

Otro que mantiene una buena "mini racha" es Santa Fe Rugby Club quien viajó a Paraná, donde venció a Rowing 22 a 7, para de esa manera lograr su tercera victoria consecutiva y sumarse al lote de seguidores de CAE.

Además, en Rosario, tuvieron lugar los otros tres encuentros. Todos con la paridad como denominador común.

En su cancha, Duendes derrotó 15 a 10 a Gimnasia y Esgrima. En el clásico de Fisherton, Jockey le ganó "a domicilio" a Old Resian por la mínima: 18 – 17. En tanto, Provincial no pudo con Uni de Rosario y terminó perdiendo 17 a 9.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera: CAE 28, Duendes, GER y SFRC 19, CRAI 16, Jockey 14, Uni (R) 14, Old Resian 13, Rowing 7 y Provincial 1.

La próxima fecha (séptima), tendrá como gran atractivo el clásico santafesino entre SFRC y CRAI. Además, se enfrentarán: Jockey – Duendes, CAE – Universitario, GER – Rowing y Old Resian – Provincial.

Segunda División

El primer nivel de ascenso tuvo dos victorias locales y otras tantas para la visita. En Cabaña Leiva, con un equipo con mucho recambio y juventud, La Salle venció a Alma Juniors de Esperanza por 18 a 7.

Por su parte, CRAR no tuvo problemas en derrotar a Caranchos por 43 a 25. Además, con lo justo, Logaritmo se impuso por 19 a 17 sobre Universitario. Y, en otro encuentro muy parejo disputado en Sauce Montrull, Jockey de Venado Tuerto sigue como líder tras su victoria 22 a 18 ante Tilcara.

Posiciones:

Jockey VT 19, Logaritmo 18, Caranchos 11, CRAR 9, Uni (SF) 7, Tilcara 5, Alma Juniors y La Salle 4.

Próxima fecha (la quinta):

Universitario - Alma Jrs., Jockey (VT) – CRAR, Tilcara - La Salle y Caranchos – Logaritmo.

Tercera División

En el tercer nivel, se destacó la clara victoria de Cha Roga en Santo Tomé ante el Club Universitario de Concepción del Uruguay. Fue goleada del "Cangrejo" por 51 a 25. Además, Querandí no pudo con San Nicolás Rugby y terminó perdiendo 26 a 20. Por último, Gimnasia de Pergamino derrotó 10 a 3 a Pampas de Rufino.

Posiciones:

Cha Roga y San Nicolás Rugby 16, Los Pampas y Gimnasia (P) 10, CUCU 4, Querandí y Capibá 2.

Próxima fecha (la quinta):

Los Pampas - Cha Roga, CUCU – Querandí y San Nicolás Rugby – Capibá. Estará libre Gimnasia de Pergamino.