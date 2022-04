https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 26.04.2022 - Última actualización - 17:03

16:58

"Trasformar la recuperación en crecimiento sostenido" fue el eje de la convocatoria.

Reunión en la Rosada El presidente trató con la UIA la generación de empleos y como aumentar las exportaciones "Trasformar la recuperación en crecimiento sostenido" fue el eje de la convocatoria. "Trasformar la recuperación en crecimiento sostenido" fue el eje de la convocatoria.

El presidente Alberto Fernández recibió este lunes en Casa Rosada a integrantes de la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA), con quienes abordó distintos ejes que hacen a la producción y empleo en la pospandemia, "para trasformar la recuperación en crecimiento sostenido", entre ellos cómo generar empleo registrado y más exportaciones.

Si bien en la previa trascendió que había malestar de los empresarios con el Gobierno por el proyecto de gravar la "renta inesperada", el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, dijo que el tema no se trató con el mandatario y habló de un encuentro positivo.

Al ser consultado sobre ese posible nuevo gravamen, Funes de Rioja señaló que no puede hablar de un "proyecto que aún no se conoce", pero aclaró: "A priori no estamos a favor de nuevos impuestos".

"No se habló de renta inesperada, el ministro Martín Guzmán ya mencionó lineamientos y la posición de la UIA es de no más impuestos. Pero no hemos entrado en el análisis de un proyecto que no conocemos. Sin proyecto no vamos a decir nada, pero estamos preocupados con la acumulación de impuestos nacionales, provinciales y municipales que tienen impacto", sostuvo el empresario en declaraciones a los periodistas acreditados en Casa Rosada.

Durante la reunión, que se extendió por una hora y media, la UIA presentó el Libro Blanco, que había lanzado el mes pasado, en el que la cámara plantea sugerencias que tienen como objetivo que la actividad industrial crezca un 27% para recuperar el máximo per cápita.

También apuntan a crear 268.000 puestos para alcanzar el ratio de 30,1 puestos por cada mil habitantes; que las exportaciones industriales aumenten al menos unos USD 14.200 M para retornar al máximo per cápita y que se creen 7.400 empresas exportadoras para alcanzar el máximo de 3,7 empresas cada 10.000 habitantes.

Acompañaron en la reunión al jefe de Estado, el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca.

Funes de Rioja dijo que hay que "adaptarse a la nuevas realidades laborales" y que en la reunión se habló de "formación profesional" y que desde la UIA se sugirió implementar "contrataciones de emergencia por dos años, por ejemplo, para incorporar jóvenes y mujeres rápidamente en el sector formal, con un sistema de fondeo, para que las Pymes contraten gente".

También se habló de "simplificarle más la vida a las Pymes y que no tengan tantos trámites burocráticos" y que "la cadena de valor tenga más presencia argentina", comento el presidente de la COPAL.

"Otro tema fue exportaciones, tenemos el objetivo a corto plazo de discutir un modelo para incorporar mil nuevas empresas que no exportaron nunca y que hagan su primera exportación y entren en este mundo. Porque la Argentina necesita generar más divisas y tenemos que salir de la actual situación", planteó. "Tenemos varias mesas de trabajo abiertas y queremos abrir otras", agregó Funes de Rioja.

Por su parte, Todesca sostuvo que "fue una reunión muy interesante con cuestiones que plantea la UIA que tienen que ver con el crecimiento, el empleo, las exportaciones". Sobre la "renta inesperada" y la chance de gravarla, la funcionaria consideró que es una buena alternativa para poner sobre la mesa, no es en contra de nadie y se trata de un conjunto muy pequeño de empresas" las que serían alcanzadas (deben facturar al menos mil millones de pesos anuales).

Ahora 12: aumentan tasas de interés

La Secretaría de Comercio Interior autorizó un incremento de las tasas de interés previstas en el programa "Ahora 12", para comprar en cuotas con tarjeta de crédito. Según lo dispuesto, en las operaciones realizadas a través de este medio de pago, los proveedores y/o comercios cobrarán en un plazo de hasta 10 días hábiles -para las ventas realizadas con la modalidad de tres cuotas- una tasa máxima de descuento del 4,06%. Para las ventas realizadas en seis cuotas, la tasa será del 7,81%. En tanto, tanto proveedores como comercios, en las operaciones con tarjetas de crédito, tendrán tres opciones para elegir el modo de cobro.

La economía logró en primer trimestre la mejor marca desde 2018

La economía creció en el primer trimestre de 2022 alrededor de 1% frente al último trimestre de 2021, con lo que anotó el mejor registro para similar período desde 2018, de acuerdo con datos anticipados por el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) del Ministerio de Desarrollo Productivo.

El informe "Panorama Productivo" del CEP indicó que la recuperación permitió recomponer el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en 4,3% en febrero de 2022 y así superar los niveles de diciembre de 2019, y retornar valores similares a los de mediados de 2018.

"Esta recuperación se da sobre un escenario de caída del ingreso per cápita durante la última década y, particularmente, durante el período 2018-2020 (donde se concentró el grueso de la caída). Es por ello que, si bien la mejora contra los últimos años es clara, todavía el ingreso per cápita se encuentra 9% por debajo del pico de septiembre de 2011", señaló la entidad que funciona en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo.

En ese marco, la actividad industrial entre enero y febrero creció casi 4% respecto al primer bimestre de 2021, y tuvo el mejor arranque de año desde 2018. Asimismo, 12 de 16 sectores industriales produjeron más que en 2019 y que en 2021.

Respecto a marzo, el índice adelantado del CEP indicó que la producción industrial creció 3,6% contra igual mes de 2021 y 15,4% frente a similar período de 2019, mientras que en la medición mensual desestacionalizada arrojó una caída del 1,9% respecto a febrero.

Sin embargo, se advirtió sobre disparidad en algunos indicadores, con mejoras en los rubros construcción y automotriz y desaceleración en siderurgia y consumo energético industrial. "La suba de las exportaciones de bienes -que en el primer trimestre del año alcanzaron el récord, en precios corrientes, de 19.352 millones de dólares- fue, junto con una notoria sustitución de importaciones en la industria, un factor muy relevante de la recuperación económica", resaltó el CEP XXI.

Desde el punto de vista de los sectores productivos, se destacó que dos grupos de actividades vienen traccionando la actividad: los que reactivaron tempranamente y continuaron mejorando (como construcción, industria, comercio y servicios profesionales y empresariales) y los que estuvieron muy golpeadas por la pandemia pero que en los últimos meses manifestaron una clara recuperación (como servicios sociales, personales y culturales y transporte y comunicaciones).

Sobre el impacto de la recuperación en el empleo, el documento destacó que "se crearon más de 4.000 empleos formales en febrero de 2022 y se volvió a superar la marca de 1,2 millones de puestos de trabajo industriales registrados, que no se daba desde septiembre de 2018".

Por último, respecto a la inversión se resaltó que, de una muestra de 46 países, Argentina tuvo el crecimiento más alto (29,5%) respecto a fines de 2019 (último trimestre de la prepandemia) y fue, junto a Francia, el único con subas sostenidas los últimos seis trimestres.