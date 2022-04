https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 28.04.2022 - Última actualización - 10:57

10:55

El intendente anunció el envío a la legislatura provincial de un proyecto para ampliar herramientas y facultades en seguridad para las y los intendentes de Santa Fe.

Rosario Javkin envió un proyecto de ley para poder elegir jefe de Policía El intendente anunció el envío a la legislatura provincial de un proyecto para ampliar herramientas y facultades en seguridad para las y los intendentes de Santa Fe.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, presentó en conferencia de prensa su proyecto de ley para poder elegir jefe de Policía. Acompañaron al mandatario los diputados provinciales Mónica Peralta y Ariel Bermúdez, quienes darán ingreso al mismo en la Cámara de Diputados de Santa Fe.

“Con este proyecto de ley pedimos más poder a los intendentes en materia de seguridad”, comenzó diciendo el intendente y reiteró: “Rosario le da mucho a la Argentina. Rosario es parte de la Argentina”.

“Vivimos desde hace años una ola de violencia que no solo no para, sino que cada vez es más cruenta”, remarcó. “No tenemos nada más importante que trabajar todos juntos para ponerle límite a los delincuentes”, pidió el mandatario y graficó: “No por repetidas, las cifras dejan de ser menos espeluznantes: en lo que va del primer cuatrimestre del 2022, al 26 de abril se registraron 80 homicidios y 299 heridos por armas de fuego. Son datos similares a los que teníamos en el 2014”.

“Necesitamos más investigación, más detenciones. Nos preocupa particularmente que quien cometió un ilícito sea castigado velozmente. Necesitamos una policía que actúe, una justicia firme, y lo remarco: un sistema penitenciario que impida el accionar dentro de las cárceles”, dijo Javkin.

A paso seguido respaldó el trabajo de la fiscal Valeria Haurigot, de la Unidad de Extorsiones y Balaceras, y tomó sus palabras: “El 99 por ciento de las extorsiones y balaceras son gestadas desde las unidades penitenciarias y es similar los porcentajes en los asesinatos y en los crímenes que la ciudad registra. Es un número que tiene que llamar la atención de quienes deben investigar y actuar”, apuntó.

Como marca de estos tiempos, el intendente expresó: “En lo que va del año, el 21,9% de las víctimas de homicidios, femicidios y heridos de bala de la ciudad fueron menores de 18 años. No lo podemos permitir. No podemos naturalizar que maten a balazos a un bebé. No puede ser solo un ejemplo más, hay que actuar ya”.

Luego analizó que la ciudad necesita: “250 patrulleros por turno funcionando, 100 motos en forma permanente y entre 8000 y 9000 agentes dedicados a la prevención. Con una fuerza así la prevención sería absolutamente distinta, No solo la pedimos, es lo que precisamos y merecemos”, indicó el mandatario.

Más tarde se refirió a la prometida e incumplida llegada de más gendarmes y un destacamento en el norte de la ciudad: “Cedimos 20.000 metros cuadrados de espacio para montar un destacamento de Gendarmería que se iba a instalar en marzo con 1500 agentes”, mencionó y remarcó: “Termina abril y no hay un solo gendarme, ni nada construido, ni fecha anunciada de reprogramación”. Y le exigió al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, “que diga cuándo van a venir”.

Y sin quedarse “en un pedido o una queja”, anunció: “Hoy mismo estoy enviando un proyecto de ley a la Legislatura para que los intendentes podamos tener cada vez más injerencia en las decisiones de seguridad. Lo dije mil veces, lo digo de nuevo: quiero poder cuidar a mis vecinos. Déjenme hacerlo”, dijo el titular del Palacio de los Leones.

“El proyecto de ley que presentamos hoy pide que los intendentes tengamos voz, voto y veto sobre el accionar de las fuerzas policiales en nuestros territorios”, destacó y añadió: “No queremos enterarnos de las designaciones por los diarios. Necesitamos trabajo en conjunto, planificado, sin improvisar”.

“Quiero poder decidir quién, cómo y dónde debe estar la policía. Sé cuáles son los barrios que necesitan que los cuidemos más”, marcó Javkin y detalló los barrios y las víctimas: “Ludueña 50, Las Flores Sur 24, Larrea 20, Empalme 18 y Magnano 16 presentan niveles de violencia intolerables, tenemos estadísticas, sabemos lo que pasa. Yo les aseguro que, si nos dejan ocuparnos a quienes conocemos el territorio, estoy seguro de que vamos a ayudar a que mejoren”.

A paso seguido, acentuó: “Hay que terminar con el sistema de siempre. Hay que hackearlo, con valentía y honestidad. Basta de coimas, basta de la vista gorda, basta de que el delito mande a la justicia. Hoy está todo al revés, ya sabemos cómo termina eso. Pongámoslo al derecho”.

Sobre el final de su mensaje destacó que, gracias a la investigación de los fiscales, se produjo la detención de Máximo Ariel Cantero, uno de los fundadores de la llamada banda de Los Monos: “Cuando las cosas se hacen bien, los resultados llegan”, dijo.

Luego comentó que en el día de hoy se anunciaron nombramientos en el área de Seguridad de la Provincia y se puso “a disposición absoluta para trabajar en conjunto". "Ojalá los cambios signifiquen más y mejor cuidado para nuestras ciudades, en particular para Rosario, que tanto lo necesita”, mencionó.

“Nosotros siempre hacemos nuestra parte, siempre estamos preparados para trabajar en conjunto, colaborar, brindar información”, expuso el intendente y agregó: “Con el envío de esta ley de pedido de ampliación de facultades a los intendentes en temas de seguridad, volvemos a decir que queremos hacer todavía más. Y una vez más les pedimos a la Nación que no abandone a la ciudad de Rosario”.

Para finalizar, Javkin confió en que la Legislatura “pueda dar un rápido tratamiento de este proyecto de ley, que es un paso concreto de lo que la autonomía de verdad significa. No hay nada más importante que la paz”.

Detalles del proyecto

El proyecto de ley instaura la creación de “Mesas de coordinación en Seguridad con gobiernos locales”, cuyo objeto será la coordinación, análisis, planificación y monitoreo de las acciones multiagenciales de prevención a desarrollar por las fuerzas de seguridad y demás áreas de control competentes, en el ámbito territorial de cada Unidad Regional.

En el mismo se establece que además de representantes de las fuerzas de seguridad, deben participar intendentes de las ciudades cabecera de cada departamento. Además, dispone que para la designación de los jefes de policía de las Unidades Regionales se conforme una terna que se pondrá a disposición de los jefes comunales previo a su pronunciamiento.

En el marco de estas mesas deberán elaborarse los lineamientos generales en materia de seguridad para la configuración de acciones preventivas y tareas de control.

Los intendentes que participen de las mesas de coordinación, tendrán facultades de seguimiento de las acciones que desplieguen las fuerzas policiales y de seguridad para la evaluación del desempeño y los resultados de las acciones de las mismas y en función de promover instancias de interacción con el Ministerio de Seguridad y los Jefes de Unidades Regionales de la Policía, a los fines de intercambiar datos y su análisis.