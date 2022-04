Santa Fe Rugby - CRAI, el partido que todos quieren jugar

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El clásico santafesino será uno de los atractivos de una nueva fecha del TRL. Además, habrá "derby" en Rosario entre Jockey y Duendes.

En el marco de la séptima fecha del Torneo Regional del Litoral, en su nivel superior, no caben dudas que para la ciudad de Santa Fe y alrededores, este sábado el clásico entre Santa Fe Rugby y CRAI se "llevará todas las miradas". El partido, al igual que el resto de la fecha, comenzará a las 16, y se pondrá en juego la "Copa Jerárquicos Salud". En Sauce Viejo el árbitro del encuentro será Fernando De feo, quien estará secundado por Leonardo del Río y Darío Botta.

Tal como ocurre habitualmente con estos encuentros, será una jornada plagada de actividades, más allá del partido central entre los dos equipos. Los chicos de rugby infantil de ambas instituciones, estarán disfrutando desde muy temprano de los típicos encuentros para las categorías. Y luego del mismo, podrán gozar de peloteros y una plaza de juegos armada para la ocasión.

En ese marco, y dentro de un contexto familiar, los responsables de "Al Fuego", estarán con sus tradicionales fogoneros cocinando exquisiteses a las brasas para que el público presente disfrute.

Capitanes

En la semana, El Litoral dialogó con los capitanes de ambos equipos, Alejandro Molinas (CRAI) y Guillermo Botta (SFRC), quienes brindaron sus puntos de vista de cara a un partido tan importante entre dos rivales que se conocen mucho.

- ¿Cómo se vive la semana previa a un clásico?

AM: "La semana previa a un clásico siempre es muy linda. Todos queremos que ya llegue el sábado, pero tenemos que tratar de tomarla como una semana más, lo más normal posible y estar tranquilos. Obvio que concentrados y tratando de ultimar todos los detalles".

GB: "A mi criterio es el mejor partido del año, por lo que la semana previa se vive con mas intensidad. A medida que pasan los años uno va aprendiendo a disfrutar estos momentos que se convierten en únicos".

"Estamos en crecimiento. Desde que arrancó el año hasta ahora fuimos de menor a mayor, tanto en el juego como también en el grupo, como equipo. Desde que arrancó el TRL hasta ahora crecimos un montón, pero debemos seguir mejorando. Y en ese aspecto, hacer hincapié en la obtención, tener nuestras pelotas y ser sólidos con ellas, porque SFRC es un equipo que en las formaciones está bastante bien, le hizo tries a todos, de maul y en el scrum están muy sólidos. En esas cosas tenemos que tener más cuidado y prestar atención. Es un equipo que mantienen bien la pelota, tiene buena conservación y grandes jugadores", dijo Molinas.

En parte coincidiendo con el referente de CRAI, Botta aseguró: "Las formaciones fijas son siempre la clave porque es lo que te determina la obtención de la pelota, como así también la calidad de la misma. A partir de quién domine esas facetas de juego es como se desarrollan las demás. La parte actitudinal y mental también; mantener la intensidad y la concentración los 80 minutos aumenta las chances de llevarse el partido".

En cuanto al partido ante los de Sauce Viejo, el "Gitano" Molinas expresó que "será un partido muy duro, que se lo va a llevar el equipo que sea más inteligente, que esté fino y que aproveche mejor las oportunidades que tenga. Lo imagino muy parecido al partido que jugamos el sábado con CAE, muy largo que no se va a cerrar antes de los 80 minutos. Pero tengo fe que va a ser muy entretenido".

Botta, además, sostiene que "debemos seguir ajustando el line out para darnos mas pelotas de calidad. Y tratar de que sean cada vez menos, o mas cortos, los momentos de 'baches' en los que las cosas no salen como esperamos. CRAI es un equipo muy combativo, fuerte en defensa que no pierde la intensidad y tampoco la convicción, y si encuentra espacios no pierden la chance de marcar puntos.

El resto de la fecha

El puntero e invicto, Estudiantes de Paraná, recibirá a Universitario de Rosario (Juan Ballesteros). Reserva: Joaquín Zapata (USR). Pre: Mariano Fernández (USR).

Otro clásico habrá en esta fecha. Será en el barrio de Fisherton entre Jockey y Duendes (Mauro Rivera).

Por su parte, GER será anfitrión de Rowing (Carlos Poggi) y Old Resian de Provincial (Felipe Nogués).

Posiciones

Estudiantes 28, Duendes, GER y SFRC 19, CRAI 16, Jockey y Universitario (R) 14, Old Resian 13, Rowing 7 y Provincial 1.

Segunda División

En el segundo estamento, las posiciones, luego de cuatro fechas, son las siguientes: Jockey VT 19, Logaritmo 18, Caranchos 11, CRAR 9, Uni SF 7, Alma Juniors, Tilcara 5 y La Salle 4.

La quinta fecha, tendrá estos partidos: Uni (SF) - Alma Juniors (Javier Villalba), Tilcara - La Salle (Exequiel Adrover), Jockey (VT) – CRAR (Carlos Perrone) y Caranchos – Logaritmo (Leónidas Diez).

Tercera División

Quinta fecha también para el tercer nivel, que tendrá libre a Gimnasia y Esgrima de Pergamino.

CUCU – Querandí (Rubén Zabala), San Nicolás Rugby - Capibá RC (Pablo Mori) y Los Pampas-Cha Roga serán los partidos de una competencia que tiene a los de San Nicolás y a Cha Roga con 16 puntos. A ellos lo siguen: Pampas y Gimnasia (P) con 10, CUCU 4, Querandí 3 y Capibá 2.