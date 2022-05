Los memes por las polémicas vestimentas de la Gala del MET

Como es habitual, y principalmente en eventos de relevancia a nivel mundial, las redes sociales hacen eco y reflejan lo sucedido mediante los famosos memes.

Está vez, la excusa para relucir la originalidad y el humor de los usuarios de internet fue la Gala del MET, donde diferentes personalidades de renombre desfilaron por la alfombra roja bajo la temática “Edad de Oro”.

El evento organizado por el Metropolitan Museum tuvo su primera edición tras los dos años en los que la pandemia por Covid-19 obligó a suspenderlos.

Los invitados debían lucir vestimentas alusivas a la época comprendida entre 1870 y 1890, y si bien varios de ellos fueron alabados, otros fueron motivos de burla por el resaltado grado de excentricidad.

i don’t know how to explain it but they have the same energy #MetGala pic.twitter.com/Yych8pXTiq