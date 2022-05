https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 04.05.2022 - Última actualización - 11:41

11:23

El intendente de la capital provincial dijo que no se molestó por no ser invitado a la reunión de la que participaron Javkin y Perotti pero recordó que un mes atrás comenzó las gestiones con el presidente Alberto Fernández para abordar el tema de la inseguridad.

Inseguridad en Santa Fe Jatón pidió que se trabaje en conjunto entre provincia y municipios para llevar los reclamos a la Nación El intendente de la capital provincial dijo que no se molestó por no ser invitado a la reunión de la que participaron Javkin y Perotti pero recordó que un mes atrás comenzó las gestiones con el presidente Alberto Fernández para abordar el tema de la inseguridad. El intendente de la capital provincial dijo que no se molestó por no ser invitado a la reunión de la que participaron Javkin y Perotti pero recordó que un mes atrás comenzó las gestiones con el presidente Alberto Fernández para abordar el tema de la inseguridad.

El intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón, hizo referencia a las reuniones que mantuvieron tanto él con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, como su par rosarino, Pablo Javkin, junto con el gobernador, Omar Perotti, con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para abordar la problemática de la inseguridad en las dos principales ciudades de la provincia.

En primer lugar, el mandatario santafesino, habló del encuentro que mantuvo con el responsable de la cartera de Seguridad nacional, y remarcó que “nos reunimos hace un mes en la Quinta de Olivos con el presidente y, a partir de allí, surgió la necesidad de hablar con el ministro para hacerle llegar los índices y a dónde está el delito en la ciudad de Santa Fe, llevamos datos y cifras. Fue la segunda parte de la reunión con el presidente Alberto Fernández que me había dicho que todo esto se lo tenía que comunicar a Aníbal Fernández”.

Asimismo detalló que “hablamos de hacer una mesa de trabajo por los puestos federales” por lo que “cuando venga el nuevo comandante- que va a ser el que va a estar a cargo de las ciudades de Rosario y Santa Fe- vamos a juntarnos con él y la policía para presentar nuestro plan de trabajo y a partir de ahí vamos a ver qué sucede”.

“Sabemos que nosotros no somos los responsables de la inseguridad pero también estamos trabajando, estamos haciendo pruebas pilotos en algunos barrios que están siendo positivas con la Guardia de Seguridad Institucional (GSI), estamos incrementando nuestro plan de iluminación y estamos gestionando ante Nación lo que le corresponde a Nación”, sentenció Jatón.

Consultado acerca de la reunión que mantuvieron casi a la par, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el gobernador Perotti con Alberto Fernández, Jatón afirmó que esa misma noche entabló conversaciones con ambos y lo pusieron al tanto de los temas abordados. “El gobernador encaró el problema de Santa Fe en esa reunión, el hecho de que yo no esté presente no significa que no se haya hablado de Santa Fe y al día siguiente lo reforcé con datos y cifras con el ministro a solas, con compromisos de parte del ministro y esperamos que se den con el paso del tiempo porque nosotros no podemos seguir viviendo con el tema de la inseguridad como estamos porque los índices de delitos son muy altos también”.

En esa línea enfatizó: “Nosotros estamos trabajando en las gestiones de distintos ámbitos, hace un mes nos reunimos con el presidente y tocamos estos temas, no me molestó (no estar en esta reunión en particular), lo que si molestó es que algunos se hayan comunicado si nosotros gestionamos, porque debería ser un trabajo conjunto porque la inseguridad no tiene que ver con posiciones políticas. La inseguridad es un tema de todos y lo tenemos que abordar entre todos. Nosotros gestionamos y no hacemos comunicados a cada paso y a cada momento”, finalizó.

Actitud responsable

En otro orden, Mariano Granato, secretario General de la Municipalidad de Santa Fe, respondió a los ediles de Juntos por el Cambio que reclamaron- a través de un comunicado- “liderazgo al Municipio para cuidar a los santafesinos” y consideró que “parece que algunos concejales no logran entender la gravedad del problema o de la situación de nuestra ciudad, claramente intentando sacar alguna tajada política de la situación que preocupa todos los santafesinos y santafesinas”.

Y consideró que “la actitud debería ser para todo el arco político, una actitud responsable sin intentar sacar tajadas de esto porque en el medio está la vida de los vecinos”.

“Nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, los planteos a los lugares que corresponde y haciendo todo para que la situación de la ciudad de Santa Fe no pase desapercibida y se tomen cartas en el asunto”, concluyó.