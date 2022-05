https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 08.05.2022

Los tres formaron parte de la conducción del básquet tatengue cuando decidieron volver a la Liga. “Hay que llenar el Malvicino”, dijeron, apuntando a la definición de la serie con Hispano, el miércoles venidero. Están 2-2 y hay quinto partido.

Hoffman, Forconi y Bernachi viajaron a Río Gallegos... Los tres "mosqueteros" en el sur que se emocionaron con la hazaña de Unión

Pertenecen a la "vieja guardia" del básquet de Unión. Cristian Hoffman, Juan Carlos Forconi y Walter Bernachi fueron dirigentes del Tate y se pusieron sobre sus hombros -con otros sacrificados e importantes pares- la responsabilidad de pelear para que el club volviera a tener el protagonismo de otros tiempos en una disciplina en la que Unión, sobre todo en la década del '80, llegó a convertirse en uno de los clubes más convocantes y protagonistas a nivel nacional.

Los tres resolvieron viajar a Río Gallegos para acompañar al equipo de Ponce en la definición ante Hispano para no descender. No los echó para atrás el hecho de ir perdiendo 0-2 en la serie. Un partido era el miércoles y el otro el viernes. Había que ganar los dos para forzar el quinto (miércoles que viene en el Angel Malvicino), pero ellos no sacaron pasaje de regreso para el jueves, sino que lo sacaron para el sábado. Así era la confianza que se tenían, a pesar de que parecía algo inalcanzable.

"Sabía que no podíamos entregar una serie 0-3. Más allá de que éramos 8 o 10 los hinchas de Unión, de los cuáles sólo 3 viajamos desde Santa Fe y que el estadio estaba lleno, la serie los favorecía a ellos 2 a 0 y estaba todo dado para que el festejo sea en el tercer punto. Ellos estaban muy confiados, pero cuando perdieron el tercer juego, se notó el nerviosismo y la presión de la gente. Nosotros sacamos pasajes de regreso para el sábado, no vinimos a especular con el resultado del miércoles, le teníamos una fe ciega al equipo", relata Cristian Hoffman, visiblemente emocionado.

"Ahora, hay que meter 4.000 personas en el Malvicino, tirar el peso y la historia de Unión en el básquet a nivel nacional. Costó mucho, después de 35 años, volver a la máxima categoría y hay que defender a muerte la plaza. Esto en Río Gallegos lo vivimos con mucha emoción y pasión, porque sabemos que va a quedar en la historia del básquet de Unión. Poder vivirlo a más de 3.000 kilómetros de Santa Fe, es algo que me llevaré toda la vida en mi memoria. No se pueden contar las sensaciones internas que uno siente desde el corazón", concluyó Hoffman, quien forma parte de la lista de Tate Campeón que encabeza Marcelo Martín, para volver a la dirigencia del club. En el caso de Forconi y Bernachi, no están en ninguna de las listas que se postulan para las elecciones, aún sin fecha de realización.