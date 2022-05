Max Verstappen ganó la primera edición del Gran Premio de Miami

El piloto de Red Bull Max Verstappen se quedó este domingo con el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, donde completaron el podio Charles Leclerc y Carlos Sainz, ambos de Ferrari.

VERSTAPPEN WINS IN MIAMI!👏👏👏



Leclerc takes second, Sainz finishes third #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/LSXKJD8U3g