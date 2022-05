Munúa avisa: "Se vienen partidos calientes"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 08.05.2022

18:39

El DT rojiblanco valoró el esfuerzo de los jugadores y dijo que "ahora se vienen diez días para recuperar energías y afrontar los dos partidos que nos faltan de la Sudamericana, donde somos protagonistas".

Gustavo Munúa tiene algo en claro: este es un proceso en el que, indefectiblemente, tendrá que "lidiar" con la inexperiencia de su plantel. Lo mencionó varias veces y las declaraciones que hizo luego de la derrota con Argentinos Juniors fueron también en ese sentido. Apunta a lo que él denomina la "semana fatídica", seguramente refiriéndose a aquéllos partidos con Racing, San Lorenzo y Gimnasia, cuando se inició esta racha incontrolable de cinco derrotas consecutivas. La realidad es que si Unión sacaba el 50 por ciento (no más que eso) de los puntos que disputó ante los tres rivales mencionados y los dos últimos (Defensa y Justicia y Argentinos Juniors), peleaba la clasificación y con muchas chances de conseguirla. Pero tras un muy buen comienzo, hasta el clásico, luego vino la debacle que coincidió con el inicio de la Sudamericana. Munúa nunca desestimó el torneo local, al punto tal que jugó siempre con los titulares, salvo en este último partido en La Paternal. La realidad es que el objetivo de entrar entre los cuatro (con un puntaje que supera ampliamente al del otro grupo, donde hubo dos equipos que clasificaron con 20) se perdió con esta seguidilla de resultados. "Lo analizaré más tranquilo, pero este fue un camino en el que tuvimos que afrontar obstáculos como las lesiones inesperadas. Yo creo que fue un aprendizaje y valoro el gran esfuerzo que hicieron los chicos", dijo el uruguayo.

"Siempre se quiere más, no es fácil la doble competencia y creo que lo estamos haciendo bien. El desgaste ha sido importante, fueron partidos muy seguidos, muchos viajes y en definitiva se ganó en experiencia. Esto los hará crecer".

"Ahora tenemos diez días para recuperar energías, nos va a venir bien para afrontar los dos partidos que se vienen ante Fluminense y Junior, que serán partidos calientes. Los afrontaremos de la mejor manera".

"Somos un equipo joven, con un promedio de edad que va de los 19 a los 23 años. Estamos necesitando una maduración y esto se da con el tiempo y los partidos. Hemos logrado cosas positivas, aunque reconozco que nos pesó un poco la acumulación de partidos".

"Si de algo estoy seguro, es que volveremos en diez días más fuertes al torneo internacional y que empezaremos muy bien el próximo torneo local".

"Tuvimos partidos buenos y otros que no lo fueron tanto. Nosotros hemos tenido que sufrir un desgaste físico y emocional, pero supimos sobrellevarlo. En el camino, nos han tocado partidos ante equipos que no jugaban copa internacional y nos ponían a las 2 o a las 4 y media de la tarde. Esto ya lo dije y lo sostengo, aunque no lo pongo como excusa".

"Santiago Mele está haciendo un buen trabajo, está madurando y creciendo de a poco. Es un muy buen arquero"

"Aún en la derrota rescato cosas positivas. Apunto ahora a que el objetivo sea el de ser cada día más competitivos. Con eso estaré conforme. Después, los resultados son inmanejables. Pero lo importante es que el equipo dé claras muestras de ser competitivo y estamos en ese camino".

¿Qué pasó con Kevin MacAllister?

El defensor de Argentinos Juniors, Kevin MacAllister, había acumulado cinco tarjetas amarillas producto de sus amonestaciones ante Gimnasia, Vélez, Atlético Tucumán, Sarmiento y Platense. Sin embargo, en el sistema que rige este tema de las amarillas, el jugador no aparecía con cinco y por eso fue incluido en la lista de convocados al partido y fue titular, marcando el segundo gol y siendo uno de los mejores (junto con Nuss y Torrén) en el equipo de Milito.

Aparentemente, Pitana no le pasó la amonestación en el partido que le tocó dirigirlo y por ese motivo no aparece en el sistema. ¿Hará algo Unión al respecto?. O mejor dicho: ¿se puede hacer algo por más que haya sido evidente la amonestación que luego no figuró en el informe del árbitro y por lo tanto no fue cargada al sistema?

Después del partido, Gabriel Milito se refirió a esta situación y se limitó a decir que "Kevin tiene cuatro amarillas".

Semana clave para las elecciones

Esta semana que se inicia será clave, pues el juez Aldao tendrá que escuchar la declaración de la última testimonial que falta (se dice que es un testigo de Personas Jurídicas), tras lo cuál dispondrá de los elementos necesarios para fallar en el caso de la cautelar presentada para que se suspendan las elecciones en Unión, programadas para el último 10 de abril.

Desde la oposición se presentaron dos propuestas que fueron rechazadas por la comisión directiva y lo propio ocurrió con la propuesta de la comisión, que también fue rechazada por la oposición.

El mandato de la actual comisión cesa el 2 de junio, pero al margen de ello, en breve se abrirá el libro de pases y se podrá ir armando el plantel para afrontar el torneo que se viene, que dará inicio el fin de semana que va del 3 al 5 de junio venidero.