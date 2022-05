https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Último partido de la Copa de la Liga, desde las 19...

Colón enfrenta a Vélez: hay que saldar la deuda interna

En el torneo local, Colón desaprovechó una gran ocasión para clasificar porque hace nueve fechas que no gana. Pero además, no pudo hacerlo (aunque sí en la Libertadores) desde el regreso al Brigadier López luego de los arreglos en la cancha. Recibe a Vélez, otro de los que no cumplió con las expectativas.

Christian Bernardi podría estar jugando sus últimos partidos en Colón, luego de cinco años de permanencia en la institución. Recibió una propuesta para prolongar el vínculo, pero lo más probable es que se vaya luego del 30 de junio. Crédito: Manuel Fabatía

Por Enrique Cruz SEGUIR Pese a haber perdido sus respectivos partidos, Tigre y Aldosivi quedaron como tercero y cuarto, respectivamente, en la zona B de la Copa de la Liga Profesional, donde Colón dejó pasar una ocasión propicia para meterse entre los cuatro debido a la caida estrepitosa de estos dos equipos. Tigre y Aldosivi se suman a Estudiantes y Boca, que ya habían clasificado previamente para esta ronda, que dará comienzo el martes. La fría letra de la información no quita la sensación de desperdicio y oportunidad desaprovechada que dejó escapar Colón. Aldosivi terminó clasificando aún a pesar de haber perdido 6 de los 14 partidos, casi la mitad. Pero Colón, que en el inicio llegó a estar en los primeros lugares cuando pudo ganar los únicos tres partidos (dos en la cancha de Patronato y uno en Santiago del Estero), luego sufrió una seguidilla que no ha tenido fin, de 9 partidos sin ganar. La realidad es que Aldosivi y Tigre terminaron clasificando con menos del 50 por ciento de los puntos cosechados en los 14 partidos jugados, en una zona en la que equipos que, a priori, eran candidatos, en algunos de los casos nunca llegaron a serlo, caso Lanús y Vélez, por ejemplo; o Independiente, que no termina de encontrar un nivel que conforme a su exigente hinchada. Colón está dentro de ese grupo de equipos que, a priori, era uno de los candidatos a pelear arriba. Se metieron Boca (más allá de las dudas que se posaron en la figura de Battaglia, que tuvo su mejor semana con las tres victorias que logró en los últimos días) y Estudiantes (uno de los mejores equipos del país, con un técnico serio que logró un funcionamiento estupendo y con un plantel que no tiene el nivel presupuestario de los grandes para afrontar con protagonismo anticipado la doble competencia). La realidad es que con menos de la mitad de los puntos, cayéndose en la parte final y aprovechando que la doble competencia llevó a varios equipos a declinar en sus ambiciones y posiblemente a elegir (fue el caso de Colón), Tigre y Aldosivi fueron las grandes sorpresas en la clasificación del grupo B de esta Copa de la Liga. Rodrigo Aliendro jugó el partido con Cerro Porteño con una sobrecarga muscular pero no se notó y fue una de las figuras del equipo. Concentró y habrá que ver si Falcioni lo pone de titular o lo manda al banco. Es otro de los que termina el contrato el 30 de junio. Foto: Ignacio Izaguirre Que Colón ha jugado sus mejores partidos y obtenido sus mejores resultados en la Libertadores, es una verdad que no tiene discusión. Lo empezó a vislumbrar con el buen primer tiempo ante Peñarol de Montevideo y un resultado que recién se abrochó en el final, pero que no se discutió; continuó con el buen partido en Paraguay y un empate injusto e ilegítimo por los tremendos errores arbitrales y se solidificó con el muy buen partido ante Cerro Porteño, que se debió definir por una mayor diferencia en las cifras. Hay un aspecto, en los tres partidos, en los que Colón falló: la falta de contundencia. La virtud fue crear las situaciones; el defecto fue malograrlas. Y eso que en muchos casos hubieron jugadores con capacidad de gol para aprovecharlas, como ocurrió con los dos mano a mano que desaprovechó en forma poco creíble Wanchope Abila, en Asunción y en Santa Fe. ¿Hubiese sido distinto con el Pulga en cancha?, probablemente sí. Es algo que no se puede asegurar, pero teniendo en cuenta la jerarquía, fineza y contundencia del Pulga Rodríguez, se supone con una gran dosis de certeza, que con semejante cantidad de situaciones de gol que se crearon (no menos de 20 entre los dos últimos partidos), el Pulga habría sido protagonista de alguna de ellas (o algunas) y que la consecuencia podría haber sido la del gol. Facundo Farías en acción en el último choque entre Colón y Vélez. Fue en Liniers, el año pasado y terminó con victoria sabalera con gol de Farías bajo la lluvia. Foto: Ignacio Izaguirre En definitiva, se llega al final de esta Copa de la Liga y Colón buscará remediar, aunque sea con una mínima alegría, esta desilusión. ¿Por qué desilusión?, porque la clasificación estaba servida en bandeja. Sin ir más lejos, el partido que se empata en Parque Patricios porque el VAR le anula un gol a Wanchope por una falta previa; el partido que también le empatan en el final, en Santa Fe, ante los suplentes de Estudiantes y el equipo de emergencia que decidió poner Falcioni en Sarandí, ante Arsenal, que no tuvo una respuesta adecuada para conseguir al menos un empate. Fueron, todas ellas, situaciones en esta parte final que privaron a Colón de lograr una clasificación que no era nada inaccesible, aún jugando la doble competencia y habiendo priorizado (de esto no me quedan dudas) la Libertadores. Para ir a la cancha Las localidades (palcos y plateas) podrán adquirirse mediante la plataforma boleteriavip.com.ar, recordando que el acceso a la popular norte será para socios con cuota al día, que ingresarán en forma gratuita. Las plateas este y norte alta, tendrán un valor de 1000 pesos para socios; la platea oeste costará 3000 pesos; los palcos balcón 5000 pesos; se hace la aclaración de que todos los trámites pueden realizarse mediante la web boleteriavip.com.ar sin cargo extra. Aliendro está concentrado Julio Falcioni elaboró una lista de concentrados para el encuentro de este lunes en el que figura Rodrigo Aliendro, más allá de que arrastra una sobrecarga muscular. De todos modos, Aliendro hizo un muy buen partido ante Cerro Porteño, aguantó los 90 minutos y habrá que esperar si el técnico decide que juegue desde el arranque o lo manda al banco de suplentes. La lista de jugadores está compuesta por Leonardo Burián, Ignacio Chicco, Paolo Goltz, Facundo Garcés, Eric Meza, Gian Nardelli, Jonathan Sandoval, Joaquín Novillo, Luis Schlishting, Rafael Delgado, Nahuel Gallardo, Andrew Teuten, Federico Lértora, Tomás Moschión, Stefano Moreyra, Lautaro Laborie, Rodrigo Aliendro, Santiago Pierotti, Brian Farioli, Christian Bernardi, Mauro Formica, Facundo Farías, Lucas Beltrán, Laureano Troncoso y Ramón Wanchope Ábila. Distinto panorama Así como Colón está bien perfilado en la clasificación para octavos de final de la Copa Libertadores, restando todavía dos partidos, habrá que decir que Vélez está muy complicado luego del empate que logró en Brasil ante Bragantino, por 1 a 1. Ahora, en ese grupo C que también comparte con Estudiantes y Nacional, tendrá la obligación de ganar los dos partidos que restan. Vélez está último, tiene 2 a puntos y está a 2 de Nacional, a 3 de Bragantino y a 8 de Estudiantes. Con gol del Mencho El primer triunfo de Colón en Primera División ante Vélez, se produjo justamente en el Brigadier López y fue en 1967. No fue el primer choque entre ambos en Santa Fe, pues el año anterior -primero de Colón en la máxima categoría- se habían enfrentado y el resultado fue favorable al equipo de Liniers, por 1 a 0. Esta victoria por la mínima diferencia en el 67 se consiguió en el Metropolitano y fue la previa a otra gran victoria, esta vez por 3 a 1, en el Nacional de 1968 (muy buen torneo de Colón), cuando Vélez logró el título de campeón. Aquél 18 de junio de 1967, Colón formó con Burtovoy; Cardozo, Sanitá, Schneider y Mellit; Orlando Medina, Giombi y Canevari; Balbuena, Reznik y Marchesse. Por su parte, Vélez lo hizo con Caballero; Gallo, Lejona, Canosa y Atela; Ríos, Solórzano y Recúpero; Espeche, J. Pérez y Zambianchi. Al año siguiente, en noviembre y antes de que se produjera la definición en ese famoso triangular entre Vélez, Racing y River, cuando Nimo no vio la mano de Gallo, Colón le ganó a Vélez en Santa Fe, con goles de Orlando Medina y dos del inolvidable "Can can" Ceballo. 20 Puntos sobre los 42 en disputa, cosecharon Tigre y Aldosivi y esto fue suficiente para que ambos consigan la clasificación. Si Colón le gana a Vélez, llegará a 19. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

