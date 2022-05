Raimundo García:"El más complicado de los tres, fue Unión"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El lateral por derecha, que fue titular en Santa Fe, dijo que el jugador que más lo sorprendió fue Kevin Zenón. "Tuve que quedarme atrás a marcarlo porque se me venía siempre y no pude pasar nunca al ataque", dijo.

¿Oriente Petrolero puede convertirse en "juez" de la definición del grupo H de la Sudamericana?. La respuesta es afirmativa en los papeles, aunque los antecedentes no le juegan a favor al equipo de Erwin "Platini" Sánchez. Perdió todos los partidos, hizo sólo dos goles y le convirtieron 11. Ya no tiene chances de clasificar, pero el jueves visitará a Junior en Barranquilla y el 26, a la misma hora que juegue Unión en Colombia, recibirá a Fluminense. Con los dos ya perdió y por una buena diferencia. Ante Unión cayó en los dos partidos, pero si bien Unión depende de sí mismo porque es el puntero del grupo y con ventaja en puntos sobre los dos rivales que le quedan, un buen resultado de Oriente Petrolero para no quedar "zapatero", sería de ayuda.

El Litoral se puso en comunicación con Raimundo García, quien con apenas 19 años ya empieza a ser observado no sólo internamente en Bolivia, sino también en instituciones del exterior. En Santa Fe le tocó "bailar con la más fea", porque en su posición de lateral por derecha (Caire jugó de central), debió marcar a uno de los mejores jugadores que tuvo Unión en los dos partidos ante los bolivianos: Kevin Zenón.

-¿Qué balance sacás de los partidos con Unión?

-La verdad es que fueron muy intensos, jugar con ellos fue re difícil, fueron el equipo con más dominio de pelota y también con más presión. Realmente, lo sentí como un rival complicado, no fue nada fácil.

-¿Qué jugar te sorprendió?

-¡Zenón!... Es realmente muy bueno.

-Y habiendo ya jugado con los tres rivales del grupo, ¿cuál pensás que fue el más complicado?

-El equipo más complicado fue Unión. Ahí noté mucha diferencia con nosotros. Fluminense no tuvo la misma presión que metió Unión, dejaban jugar más. Y con Junior me pasó algo similar. Es cierto que perdimos todos los partidos, pero en el juego noté diferencias.

-¿Tienen chances de sacarle algún punto a Junior o a Fluminense en los partidos que restan?

-Pensamos sí, es lo que deseamos y me tengo mucha fe que le podemos sacar puntos. Vamos a demostrar, con mente positiva, que sí podemos. Ellos son más que uno, lo sabemos, pero les vamos a dar pelea.

-¿Qué clase de marcador de punta sos?

-Me gusta salir jugando. Soy de marcar, pero me gusta proyectarme mucho. El jugador que me encanta es Marcelo, por eso intento hacer lo mismo que él en los entrenamientos, dentro de mis posibilidades. El es mi espejo para mejorar, todo el tiempo estoy mirando videos de él. En mis tiempos libres, trato de hacer cosas al margen de los entrenamientos, porque tengo 19 años y toda la carrera por delante.

-¿Te da libertades "Platini" Sánchez?

-Muchas... Con Unión me obligó Zenón a que lo marque, porque se me venía en todas las jugadas. No tuve mucha salida y no me fui casi nunca al ataque. Pero volviendo a tu pregunta, "Platini" siempre me dice que no soy atento a la marca y es sobre lo que estoy trabajando. Es en lo que Platini insiste.

-¿Jugaste siempre en Oriente Petrolero?

-Yo arranqué en Simón Bolívar, donde a los 15 años fuimos campeones. A los 16 ya estaba en Real Potosí, jugué tres partidos de titular y me animé a una prueba en Oriente Petrolero. Quedé y me está yendo bien, tengo más partidos en Primera, desde el año pasado vengo peleando la titularidad, así que debo seguir metiéndole.

-¿Tu sueño?

-Me gustaría salir al extranjero y jugar en la Argentina o en Brasil

-La última. Para ustedes que son del llano boliviano, ¿qué significa ir a jugar a la altura?, ¿es realidad o mito?

-A mí, me afecta un poco. A otros sí y mucho, porque se ahogan enseguida, pero a mí no.

-Así que se tienen fe para dar el batacazo en alguno de los dos partidos...

-Vamos a salir a jugarlos con todo y con mente positiva, para no terminar sin sumar puntos.