El horóscopo de este domingo marca el comienzo de un nuevo mes y propone renovar energías, revisar objetivos y dejar atrás algunas preocupaciones. La jornada será una oportunidad para escuchar las propias necesidades, fortalecer los vínculos y encarar noviembre con una mirada más positiva.
Horóscopo de hoy 1 de noviembre de 2026
A continuación, las predicciones para cada signo del zodíaco.
♈ Aries
Noviembre comienza con ganas de tomar la iniciativa y avanzar en proyectos personales. Aprovechá esa energía, pero evitá apurarte: una decisión bien pensada puede darte mejores resultados que una respuesta impulsiva.
♉ Tauro
El domingo te invita a buscar estabilidad y disfrutar de los pequeños momentos. Un encuentro con personas cercanas puede ayudarte a recuperar la tranquilidad y empezar el mes con buen ánimo.
♊ Géminis
Una conversación inesperada puede despertar tu interés por una nueva posibilidad. Mantené la curiosidad y no tengas miedo de cambiar de opinión si aparece información que modifica tu perspectiva.
♋ Cáncer
Vas a necesitar un poco de espacio para ordenar tus emociones. Escuchá lo que sentís y no postergues una charla importante que puede ayudarte a mejorar un vínculo.
♌ Leo
El comienzo del mes trae motivación para pensar en nuevos desafíos. Es un buen momento para recuperar proyectos que habías dejado pendientes y confiar más en tus capacidades.
♍ Virgo
La organización será importante para encarar noviembre, pero no permitas que las obligaciones ocupen todo tu domingo. Reservá tiempo para descansar y disfrutar de actividades que te hagan bien.
♎ Libra
Una situación personal puede mostrarte con mayor claridad qué necesitás cambiar. No tengas miedo de expresar tus deseos y establecer límites cuando sea necesario.
♏ Escorpio
Tu intuición estará especialmente activa y puede ayudarte a interpretar una situación que todavía no termina de resolverse. Evitá sacar conclusiones apresuradas y date tiempo para observar.
♐ Sagitario
Las ganas de vivir nuevas experiencias van a marcar tu jornada. Una invitación, una salida o un plan espontáneo puede convertirse en una buena manera de comenzar noviembre.
♑ Capricornio
Es posible que estés pensando en tus responsabilidades y en los objetivos que querés alcanzar antes de fin de año. Organizá tus prioridades, pero no olvides que también necesitás descansar.
♒ Acuario
Una idea diferente puede convertirse en el punto de partida de un nuevo proyecto. Compartí tus inquietudes con personas de confianza y animate a explorar caminos que antes no habías considerado.
♓ Piscis
El comienzo de noviembre te invita a prestar más atención a tu bienestar emocional. Alejate de las situaciones que te generan desgaste y buscá espacios donde puedas recuperar la calma.