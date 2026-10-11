Este lunes 12 de octubre será feriado en toda la República Argentina, formando un nuevo fin de semana largo para el país.
Por qué es feriado el 12 de octubre en Argentina y qué se conmemora
El Gobierno nacional estableció el feriado del 12 de octubre bajo el nombre de Día de la Raza en el calendario oficial de feriados correspondiente a 2026.
Por qué es feriado
El 12 de octubre se conmemora la llegada de la expedición comandada por Cristóbal Colón a la isla de Guanahani (actuales Bahamas) en 1492. Durante décadas, esta fecha se interpretó bajo la narrativa eurocéntrica del "descubrimiento de América".
En Argentina, el feriado fue instaurado en 1917 por decreto del presidente Hipólito Yrigoyen bajo el nombre de Día de la Raza.
La denominación buscaba afianzar la identidad hispanoamericana frente al avance cultural de otras potencias globales y celebrar la herencia española.
Sin embargo, con el paso de las décadas, la categoría de "raza" comenzó a ser cuestionada tanto desde el consenso científico —por carecer de sustento biológico en la especie humana— como desde el ámbito social y político, debido a su carga colonialista e invisibilización de las poblaciones autóctonas.
El primer cambio
En el año 2010, tras debates impulsados por el extinto Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) junto a organizaciones e instituciones de pueblos originarios, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 1584/10.
Mediante esta norma, la fecha pasó a denominarse oficialmente Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Se abandonó la idea de "celebración" del dominio español para dar paso a una jornada de memoria y debate crítico sobre las consecuencias del proceso colonizador.
La medida se alinea con el Artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional de 1994, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, su derecho a una educación bilingüe e intercultural y a la posesión comunitaria de sus tierras.
El regreso del Día de la Raza
En la actual gestión, el Gobierno Nacional volvió a denominar “Día de la Raza” al feriado del 12 de octubre. Así figura actualmente en el calendario oficial de feriados nacionales de 2026 publicado por el Estado.
La modificación es sobre el nombre utilizado para la efeméride y no sobre su condición de feriado. La fecha continúa comprendida entre las jornadas trasladables previstas en el régimen nacional.
La gestión de Javier Milei comenzó a recuperar públicamente la denominación tradicional durante sus primeros años y el calendario gubernamental de 2026 ya identifica expresamente la jornada como “Día de la Raza”.
Una aclaración sobre el Decreto 1027/2024
El Decreto 1027/2024 no modificó el nombre del 12 de octubre. Esa norma, publicada en noviembre de 2024, estableció los días no laborables con fines turísticos correspondientes a 2025.
La Ley 27.399, por su parte, regula el régimen de feriados nacionales y días no laborables, incluido el carácter trasladable de determinadas fechas.
En 2026, el calendario oficial difundido por el Gobierno utiliza “Día de la Raza” para identificar el feriado de octubre.