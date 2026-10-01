El sistema financiero argentino se prepara para una pausa operativa inusual durante el anteúltimo mes del año. Tras la oficialización de una nueva normativa por parte del directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA), se confirmó un esquema de asuetos y feriados consecutivos que dejará a las entidades financieras sin atención presencial al público durante cinco jornadas consecutivas en noviembre de 2026. La medida impactará de lleno en la planificación de trámites, pagos de servicios y operaciones de ventanilla en todo el país.
Por qué habrá cinco días sin atención en los bancos en noviembre
El BCRA confirmó una combinación de asuetos que paralizará la atención en ventanillas durante varios días seguidos, lo que obligará a anticipar gestiones y pagos clave.
El origen de la medida: la visita papal y el calendario oficial
La decisión del Banco Central quedó formalizada a través de la Comunicación "A" 8487, emitida este 1 de octubre de 2026, la cual establece de manera taxativa el feriado bancario en todo el territorio nacional para el martes 10 de noviembre. La medida fue adoptada en el marco de los preparativos y la movilización logística que demandará en el país la histórica visita oficial de Su Santidad el Papa León XIV.
Este feriado bancario específico no surge de manera aislada, sino que se acopla a un fin de semana extralargo y a una conmemoración gremial histórica. El esquema de cinco días sin atención presencial se compone de la siguiente manera:
- Viernes 6 de noviembre: se celebra el tradicional Día del Bancario, jornada en la que no hay actividad en las entidades financieras de todo el país en conmemoración de la constitución de la Asociación Bancaria.
- Sábado 7 y Domingo 8 de noviembre: corresponden al fin de semana habitual, período en el cual las sucursales permanecen cerradas.
- Lunes 9 de noviembre: ha sido declarado feriado nacional por el Poder Ejecutivo, configurando un fin de semana extra largo de alcance general.
- Martes 10 de noviembre: feriado bancario exclusivo para el sector financiero dispuesto por el BCRA mediante la citada circular normativa con motivo de la agenda papal.
Qué operaciones seguirán operativas y cuáles quedan suspendidas
Ante un escenario prolongado de inactividad en las sucursales físicas, las cámaras compensadoras y las entidades financieras recordaron cuáles son los canales alternativos que mantendrán su funcionamiento para evitar mayores inconvenientes a los usuarios.
Si bien la atención en ventanilla, el clearing tradicional y la realización de gestiones presenciales que requieran asesoramiento personalizado quedarán totalmente interrumpidos desde el viernes 6 hasta el martes 10 inclusive, la operatoria digital garantizará la continuidad de las transacciones básicas.
- Canales electrónicos: el home banking y las aplicaciones móviles de los distintos bancos operarán las 24 horas para transferencias inmediatas, consultas de saldo y pagos de servicios agendados.
- Red de cajeros automáticos: la extracción de efectivo estará sujeta a la disponibilidad de billetes en las terminales físicas, por lo que se recomienda a los clientes realizar extracciones preventivas durante los primeros días de la semana previa.
- Pagos con tarjetas y billeteras virtuales: las compras con tarjeta de débito y crédito, así como el uso de dinero en cuentas virtuales, funcionarán con absoluta normalidad durante todo el período.
Una pausa que exige previsión en la economía cotidiana
La acumulación de cinco jornadas sin actividad bancaria presencial representa un desafío logístico tanto para los clientes particulares como para el sector comercial y PyME, que deberán anticipar el pago de compromisos salariales, liquidaciones impositivas y operatorias de cheques que coincidan con dicho arco temporal.
Desde las cámaras del sector aconsejan planificar con rigurosidad las operaciones de caja y el manejo de efectivo para mitigar los efectos del cese de actividades en las sucursales de todo el país.