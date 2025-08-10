Efeméride histórica

A 200 años de la llegada de los primeros escoceses a la Argentina: legado, integración y huellas actuales

En 1825 arribó la primera colonia escocesa al país. Su cultura sigue viva en tradiciones, instituciones y comunidades activas. El Litoral dialogó con una santafesina que recuerda la historia de sus antepasados con gran emoción.