A 34 años del atentado a la Embajada de Israel: una herida que la memoria se niega a cerrar
Argentina conmemora un nuevo aniversario del ataque terrorista que transformó para siempre la seguridad y la conciencia nacional. A más de tres décadas de la explosión en la esquina de Arroyo y Suipacha, el reclamo de justicia sigue tan vigente como el primer día.
El ataque se produjo el 17 de marzo de 1992 en la ciudad de Buenos Aires. Hubo 22 muertos y unos 200 heridos.
Aquel 17 de marzo de 1992, el estruendo en la intersección de las calles Arroyo y Suipacha marcó un antes y un después. La detonación no solo destruyó el edificio diplomático, sino que se cobró la vida de 29 personas (de las cuales 22 pudieron ser identificadas) y dejó a más de 200 heridos.
Fue el bautismo de fuego para Argentina en el mapa del terrorismo global, un escenario para el cual el país no estaba preparado y cuyas consecuencias legales y sociales aún generan debates profundos.
A las 14:45, la ciudad de Buenos Aires se sacudió bajo el impacto de un coche bomba que redujo a escombros la sede de la Embajada de Israel,
Un rastro de terror
La historia argentina reciente no puede entenderse sin conectar este atentado con el ocurrido apenas dos años después. El 18 de julio de 1994, la AMIA sufrió un ataque de características similares que dejó 85 muertos.
Ambos episodios, atribuidos a organizaciones terroristas internacionales, comparten no solo el dolor y la metodología, sino también el persistente manto de impunidad que rodea a las investigaciones judiciales, un reclamo que la comunidad judía y la sociedad argentina en su conjunto renuevan cada año.
En el mismo predio donde alguna vez funcionó la sede diplomática, se erige hoy la Plaza "Embajada de Israel", inaugurada en el año 2000. Este espacio es mucho más que un parque urbano; es un santuario simbólico.
El diseño de la plaza utiliza elementos como piedras, agua y árboles para invitar a la reflexión. Sin embargo, el elemento más impactante es el muro medianero original, preservado tal como quedó tras la explosión. Esta "cicatriz arquitectónica" sirve como recordatorio físico de una herida histórica que permanece abierta mientras no se alcance la justicia plena.
Árboles de tilo en la Plaza Embajada de Israel, Buenos Aires, Argentina. Plantados en memoria de cada una de las víctimas del atentado terrorista en dicha embajada.
El compromiso legal con el recuerdo
Desde el año 2017, el recuerdo de esta tragedia tiene un marco institucional. A través de la Ley 27.417, el Congreso Nacional estableció el 17 de marzo como el “Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Atentado a la Embajada de Israel”. Esta legislación no solo busca honrar a los fallecidos, sino también educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la paz y la lucha contra la violencia intolerante.
A 34 años, el silencio de las víctimas sigue gritando justicia. Recordar no es solo un acto de nostalgia, sino un compromiso ético con el futuro. En este nuevo aniversario, Argentina renueva su promesa: no olvidar a quienes perdieron la vida y seguir exigiendo que la verdad salga a la luz para que la paz sea, finalmente, el único camino posible.