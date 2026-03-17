17 de marzo

A 34 años del atentado a la Embajada de Israel: una herida que la memoria se niega a cerrar

Argentina conmemora un nuevo aniversario del ataque terrorista que transformó para siempre la seguridad y la conciencia nacional. A más de tres décadas de la explosión en la esquina de Arroyo y Suipacha, el reclamo de justicia sigue tan vigente como el primer día.