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Horóscopo de hoy 4 de octubre de 2026

Conocé el horóscopo del día.Conocé el horóscopo del día.
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♈ Aries

El día te encuentra con energía para poner en marcha una idea que venías postergando. No te apures por obtener resultados: dar un primer paso con claridad puede ser más importante que avanzar rápido.

♉ Tauro

Necesitás recuperar tranquilidad después de una semana intensa. Un plan sencillo, rodeado de personas de confianza, puede ayudarte a despejar la cabeza y empezar octubre con otra perspectiva.

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♊ Géminis

Una conversación puede darte una respuesta que estabas buscando. Mantené la mente abierta y no descartes una propuesta solo porque implique salir de tu rutina.

♋ Cáncer

El domingo puede llevarte a revisar algunos vínculos y emociones. Escuchá lo que sentís, pero evitá asumir responsabilidades por situaciones que no dependen de vos.

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♌ Leo

Una nueva motivación aparece cuando menos lo esperás. Aprovechá el impulso para organizar tus próximos objetivos y enfocarte en aquello que realmente querés conseguir.

♍ Virgo

El orden será tu mejor aliado durante la jornada. Aprovechá el domingo para organizar pendientes, pero también reservá tiempo para descansar y disfrutar sin exigirte demasiado.

♎ Libra

Octubre comienza con una oportunidad para recuperar equilibrio en un aspecto de tu vida. Una decisión que venías evitando puede resultar más sencilla si dejás de intentar conformar a todos.

♏ Escorpio

Una situación que parecía confusa empieza a mostrar señales más claras. Confiá en tu intuición, aunque también es importante escuchar antes de sacar conclusiones.

♐ Sagitario

Vas a sentir ganas de cambiar de aire y hacer algo diferente. Una salida espontánea o un encuentro inesperado puede convertirse en uno de los mejores momentos del día.

♑ Capricornio

El comienzo del mes despierta nuevas responsabilidades, pero no necesitás ocuparte de todo de una vez. Organizá tus prioridades y permitite disfrutar del domingo sin pensar constantemente en el trabajo.

♒ Acuario

Una idea nueva puede entusiasmarte y abrir una posibilidad interesante para las próximas semanas. Compartirla con alguien cercano puede ayudarte a darle una forma más concreta.

♓ Piscis

Tu sensibilidad estará especialmente presente. Prestá atención a lo que necesitás para sentirte bien y no tengas miedo de tomar distancia de aquello que viene afectando tu tranquilidad.

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#TEMAS:
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