Horóscopo de hoy 4 de octubre de 2026
El día te encuentra con energía para poner en marcha una idea que venías postergando. No te apures por obtener resultados: dar un primer paso con claridad puede ser más importante que avanzar rápido.
♉ Tauro
Necesitás recuperar tranquilidad después de una semana intensa. Un plan sencillo, rodeado de personas de confianza, puede ayudarte a despejar la cabeza y empezar octubre con otra perspectiva.
♊ Géminis
Una conversación puede darte una respuesta que estabas buscando. Mantené la mente abierta y no descartes una propuesta solo porque implique salir de tu rutina.
♋ Cáncer
El domingo puede llevarte a revisar algunos vínculos y emociones. Escuchá lo que sentís, pero evitá asumir responsabilidades por situaciones que no dependen de vos.
♌ Leo
Una nueva motivación aparece cuando menos lo esperás. Aprovechá el impulso para organizar tus próximos objetivos y enfocarte en aquello que realmente querés conseguir.
♍ Virgo
El orden será tu mejor aliado durante la jornada. Aprovechá el domingo para organizar pendientes, pero también reservá tiempo para descansar y disfrutar sin exigirte demasiado.
♎ Libra
Octubre comienza con una oportunidad para recuperar equilibrio en un aspecto de tu vida. Una decisión que venías evitando puede resultar más sencilla si dejás de intentar conformar a todos.
♏ Escorpio
Una situación que parecía confusa empieza a mostrar señales más claras. Confiá en tu intuición, aunque también es importante escuchar antes de sacar conclusiones.
♐ Sagitario
Vas a sentir ganas de cambiar de aire y hacer algo diferente. Una salida espontánea o un encuentro inesperado puede convertirse en uno de los mejores momentos del día.
♑ Capricornio
El comienzo del mes despierta nuevas responsabilidades, pero no necesitás ocuparte de todo de una vez. Organizá tus prioridades y permitite disfrutar del domingo sin pensar constantemente en el trabajo.
♒ Acuario
Una idea nueva puede entusiasmarte y abrir una posibilidad interesante para las próximas semanas. Compartirla con alguien cercano puede ayudarte a darle una forma más concreta.
♓ Piscis
Tu sensibilidad estará especialmente presente. Prestá atención a lo que necesitás para sentirte bien y no tengas miedo de tomar distancia de aquello que viene afectando tu tranquilidad.