Desinformación

Manuel Adorni dijo que no puede hablar en nombre de José Luis Espert, pero no negó ser el vocero de Milei como afirman posteos virales

El 3 de octubre de 2025, el vocero presidencial Manuel Adorni fue consultado en una rueda de prensa sobre las declaraciones de José Luis Espert, diputado de La Libertad Avanza, acerca de sus vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, investigado por narcotráfico. Desde entonces, más de 3.000 usuarios en redes sociales han compartido un recorte de la respuesta de Adorni con la afirmación de que negó ser el vocero del presidente Javier Milei. Pero esto es falso. En el registro completo, se ve que Adorni se refiere a que no es vocero de Espert.