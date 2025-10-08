Desinformación

No, Fred Machado no aparece con Javier Milei en esta foto de la campaña de 2021: es el legislador porteño Leonardo Saifert

Circula en redes sociales una foto de un acto de campaña de Javier Milei de 2021 en el que supuestamente aparece en el escenario Fred Machado, el empresario acusado en una causa de narcotráfico por la Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, esto es falso. La persona en la imagen es Leonardo Saifert, legislador porteño por La Libertad Avanza desde diciembre de 2021. La foto corresponde al primer acto de campaña de Milei en Plaza Holanda el 7 de agosto de 2021. El propio Saifert desmintió la versión viral. Para ese entonces, Machado ya se encontraba detenido.