La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) podría cambiar el cronograma de la decimosexta fecha del Torneo Clausura, que estaba estipulada para el primer fin de semana de noviembre, debido a que coincide con la visita del papa León XIV el día 8 de ese mismo mes.
La última fecha del fútbol argentino se modificaría por la llegada del León XIV
El operativo por el arribo papal alterará el calendario deportivo. La Liga Profesional evalúa adelantar los partidos decisivos de la máxima categoría local.
Las modificaciones se deben a que Aprevide no brindaría servicio entre el viernes 6 y el miércoles 11, mientras que el Comité de Seguridad de CABA haría lo propio hasta el martes 10 inclusive. De esta manera, la última fecha de la etapa regular del campeonato del fútbol nacional se jugaría entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre.
Por su parte, la Liga Profesional tendrá este jueves la reunión semanal para definir estos cambios en el cronograma, ya consensuado pero sin confirmación oficial hasta el momento. En los próximos días se conocerá el cronograma final que se definirá en la junta del Comité.
Por primera vez desde su asunción, el papa León XIV llegará a la Argentina en una visita de tres días. El sumo pontífice arribará el domingo 8 de noviembre y ya se conocen los tres lugares que visitará y parte de su agenda en el país.
León XIV volará desde Uruguay a la Argentina, donde estará hasta el miércoles 11 y, además de la Ciudad de Buenos Aires, estará en Luján, la capital nacional de la fe, y en la ciudad de Córdoba.
Debido a esta visita histórica para el país, además de los feriados y los cortes en el tránsito diario, el fútbol argentino también haría una excepción en el cronograma habitual, tanto de la Primera División como de sus otras categorías, teniendo en cuenta que en dicha jornada se definirán los clasificados a los playoffs del Torneo Clausura 2026.
La última fecha de la competencia podría adelantarse algunos días y comenzar entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre. Además, se suma la primera final de la Primera Nacional por el ascenso a la Primera División, que se postergará una semana, al igual que el inicio del reducido (14 y 15 de noviembre). Por su parte, la final por el segundo ascenso a Primera División se disputará el 19/12.
Cómo termina el torneo Unión
Unión jugará el próximo domingo 18:30 horas ante Newell's de Rosario en el Coloso Marcelo Bielsa la penúltima fecha. Luego cerraría de local ante Vélez Sarsfield en el 15 de Abril.