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Para el período 2026-2027

Se renovaron las autoridades de la Asociación Dirigentes de Empresas de Santa Fe

El lunes 11 de Mayo de 2026 se llevaron a cabo la Asamblea General Ordinaria y luego la correspondiente reunión de Comisión Directiva donde se procedió a la elección.

Asociación Dirigentes de Empresas de Santa Fe.Asociación Dirigentes de Empresas de Santa Fe.
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En cumplimiento de su Estatuto Social, la Asociación Dirigentes de Empresas de Santa Fe (A.D.E.) realizó la correspondiente renovación de autoridades.

Entre el día miércoles 29 de abril de 2026 y el lunes 11 de mayo de 2026 se llevaron a cabo la Asamblea General Ordinaria y la reunión de Comisión Directiva, respectivamente, donde se procedió a la elección de las nuevas Autoridades que estarán al frente de la institución durante el período 2026-2027.

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Esta es la nómina de Dirigentes de Empresa que, con su compromiso y experiencia, guiarán las acciones de A.D.E. Santa Fe en el próximo año:

Guillermo Álvarez, nuevo presidente de ADE.Guillermo Álvarez, presidente de ADE.
  • VICEPRESIDENTE 1°: Víctor Oporto
  • VICEPRESIDENTE 2°: Hernán Arenales
  • SECRETARIO: Carlos R.D. Otrino
  • PROSECRETARIO: Gustavo Birchner
  • TESORERO: Germán Strasser
  • PROTESORERO: Alejandro Pizzico
  • VOCAL TITULAR 1°: Sergio Vázquez
  • VOCAL TITULAR 2°: Cristina Cuvertino
  • VOCAL TITULAR 3°: Guido Airaudo
  • VOCAL TITULAR 4°: Marcelo Gura
  • VOCAL TITULAR 5°: María Victoria Eizmendi
  • VOCAL TITULAR 6°: Pablo Carranza
  • VOCAL TITULAR 7°: Juan Nepote
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  • VOCAL SUPLENTE 1°: Dante Cisneros
  • VOCAL SUPLENTE 2°: Marcela Fruttero
  • VOCAL SUPLENTE 3°: Eduardo Barbotti
  • SÍNDICO TITULAR: Alfredo Bianchi
  • SÍNDICO SUPLENTE: Enrique Llapur
Asociación Dirigentes de Empresas de Santa Fe.Asociación Dirigentes de Empresas de Santa Fe.

“Agradecemos profundamente a los integrantes salientes de la Comisión Directiva por su dedicación y gestión, y brindamos una calurosa bienvenida a los nuevos miembros, a quienes deseamos el mayor de los éxitos en su labor al frente de nuestra Asociación”, indicaron desde ADE.

“Continuaremos trabajando junto a las Entidades de la Ciudad en la Mesa de Entidades Productivas y en la Mesa del Diálogo, para que la Producción y el Sector Público puedan coordinar de la mejor manera sus políticas, para ayudar a que los problemas sociales disminuyan y seamos un ejemplo de convivencia en el país”, agregaron.

“Finalmente, nuestro objetivo será consolidar aún más el posicionamiento de ADE en la comunidad, bregando por la Educación y por el Desarrollo, siempre con una gestión que planifique y luego ejecute todo con transparencia, honestidad y participación”, cierra el comunicado oficial.

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