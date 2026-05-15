En cumplimiento de su Estatuto Social, la Asociación Dirigentes de Empresas de Santa Fe (A.D.E.) realizó la correspondiente renovación de autoridades.
Se renovaron las autoridades de la Asociación Dirigentes de Empresas de Santa Fe
El lunes 11 de Mayo de 2026 se llevaron a cabo la Asamblea General Ordinaria y luego la correspondiente reunión de Comisión Directiva donde se procedió a la elección.
Entre el día miércoles 29 de abril de 2026 y el lunes 11 de mayo de 2026 se llevaron a cabo la Asamblea General Ordinaria y la reunión de Comisión Directiva, respectivamente, donde se procedió a la elección de las nuevas Autoridades que estarán al frente de la institución durante el período 2026-2027.
Esta es la nómina de Dirigentes de Empresa que, con su compromiso y experiencia, guiarán las acciones de A.D.E. Santa Fe en el próximo año:
- PRESIDENTE: Guillermo R. J. Álvarez
- VICEPRESIDENTE 1°: Víctor Oporto
- VICEPRESIDENTE 2°: Hernán Arenales
- SECRETARIO: Carlos R.D. Otrino
- PROSECRETARIO: Gustavo Birchner
- TESORERO: Germán Strasser
- PROTESORERO: Alejandro Pizzico
- VOCAL TITULAR 1°: Sergio Vázquez
- VOCAL TITULAR 2°: Cristina Cuvertino
- VOCAL TITULAR 3°: Guido Airaudo
- VOCAL TITULAR 4°: Marcelo Gura
- VOCAL TITULAR 5°: María Victoria Eizmendi
- VOCAL TITULAR 6°: Pablo Carranza
- VOCAL TITULAR 7°: Juan Nepote
- VOCAL SUPLENTE 1°: Dante Cisneros
- VOCAL SUPLENTE 2°: Marcela Fruttero
- VOCAL SUPLENTE 3°: Eduardo Barbotti
- SÍNDICO TITULAR: Alfredo Bianchi
- SÍNDICO SUPLENTE: Enrique Llapur
“Agradecemos profundamente a los integrantes salientes de la Comisión Directiva por su dedicación y gestión, y brindamos una calurosa bienvenida a los nuevos miembros, a quienes deseamos el mayor de los éxitos en su labor al frente de nuestra Asociación”, indicaron desde ADE.
“Continuaremos trabajando junto a las Entidades de la Ciudad en la Mesa de Entidades Productivas y en la Mesa del Diálogo, para que la Producción y el Sector Público puedan coordinar de la mejor manera sus políticas, para ayudar a que los problemas sociales disminuyan y seamos un ejemplo de convivencia en el país”, agregaron.
“Finalmente, nuestro objetivo será consolidar aún más el posicionamiento de ADE en la comunidad, bregando por la Educación y por el Desarrollo, siempre con una gestión que planifique y luego ejecute todo con transparencia, honestidad y participación”, cierra el comunicado oficial.