Carlos Alberto Gonella fue distinguido como Dirigente de Empresa 2025
En un acto cargado de emoción, la Asociación de Dirigentes de Empresa de Santa Fe reconoció la trayectoria de Carlos Alberto Gonella. El empresario de Esperanza fue premiado por su aporte al desarrollo regional, la innovación industrial y el legado familiar que sostiene el grupo Gonella.
Carlos Alberto Gonella recibió la distinción de ADE por su aporte productivo. Foto: Guillermo Di Salvatore
La Asociación de Dirigentes de Empresa (ADE) entregó este año su máximo reconocimiento al dirigente de empresa de Santa Fe. En la edición 2025, la distinción recayó en Carlos Alberto Gonella, referente del sector productivo que consolidó un modelo de expansión desde Esperanza hacia toda la región.
La ceremonia se realizó en el marco del programa Dirigente de Empresa, conducido por Gustavo Ocampo y con la presencia del presidente de ADE, Guillermo Álvarez. Allí se destacó la labor de Gonella en la industria metalúrgica, la producción agropecuaria y la innovación en nutrición animal, además de su compromiso social y deportivo.
Una trayectoria marcada por la visión y el esfuerzo
Gonella nació en Esperanza en 1969 y muy joven se sumó a la empresa familiar Lito Gonella e Hijo. Su paso por todas las áreas le permitió adquirir una mirada integral que luego aplicó en la conducción de la firma. Bajo su liderazgo, la compañía amplió su planta, diversificó productos y generó más de 300 puestos de trabajo.
Años más tarde, extendió su actividad hacia el sector agropecuario con la conformación de La Ramada S.A., donde triplicó la producción lechera e incorporó nuevas tecnologías. Posteriormente fundó Lácteos La Ramada S.A. y Ramada Nutrición Animal, consolidando un esquema de integración vertical que se transformó en un modelo de referencia en la provincia.
La diversificación y la capacidad de inversión estratégica fueron señaladas como pilares de un proyecto que no solo fortaleció el grupo empresarial, sino que también impactó en el desarrollo económico regional.
Lácteos La Ramada consolidó un modelo de integración que potencia la producción santafesina.
Familia, compromiso y legado
En su discurso, Gonella recordó los inicios de su abuelo y el trabajo sostenido de su padre, a quienes agradeció por el camino trazado. También destacó el apoyo de su familia, que consideró clave para el crecimiento de las empresas.
“Más que un reconocimiento personal, esto es un premio a mi familia. Es una cultura que empieza desde muy chico y obliga a continuar con constancia y responsabilidad”, afirmó emocionado.
El empresario remarcó que uno de sus principales desafíos fue asumir la conducción en 1997, cuando su padre sufrió un grave problema de salud. “Con 27 años me tocó hacerme cargo de la empresa. Ese fue el mayor reto personal. Hoy mi desafío es preparar a la cuarta generación para la continuidad”, subrayó.
El reconocimiento de ADE
Por su parte, Guillermo Álvarez, presidente de ADE, destacó la importancia de dar visibilidad a empresas santafesinas que muchas veces no son conocidas por la sociedad. “Queremos que la gente vea que es posible hacer, que aquí hay compañías con certificaciones internacionales, procesos de calidad y una proyección que trasciende la provincia”, señaló.
Guillermo Álvarez, presidente de ADE, destacó el liderazgo de Carlos Gonella. Foto: Guillermo Di Salvatore
Álvarez remarcó además el compromiso social de Gonella, especialmente su rol en el desarrollo del rugby en Esperanza, donde se desempeñó como jugador, entrenador y dirigente. “Ese vínculo con la comunidad también es parte de lo que reconocemos”, agregó.
El dirigente recordó que ADE, con más de 65 años de trayectoria y un instituto terciario con cuatro décadas de formación, sostiene este premio desde hace cinco años con el objetivo de valorar a quienes inspiran desde el liderazgo empresarial.
Un modelo que inspira
Durante la transmisión, se repasó la magnitud actual del Grupo Gonella, con más de 22.000 metros cuadrados de planta fabril en Esperanza y 40.000 sumando instalaciones en Buenos Aires, además de nuevas inversiones en Córdoba. “Es un lujo tener empresas de este nivel en Santa Fe”, enfatizó Álvarez.
La historia de Gonella combina expansión industrial, innovación agropecuaria y diversificación de negocios, siempre con una fuerte impronta familiar. Un camino que refleja la capacidad del interior productivo santafesino para generar proyectos de escala nacional e internacional.
Al cierre, el propio Gonella agradeció a ADE y a la comunidad por el reconocimiento. “Esto lo pondremos en un lugar muy alto en nuestras empresas, como un recordatorio diario y una obligación de seguir adelante”, expresó.
