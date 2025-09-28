Premio empresarial

Carlos Alberto Gonella fue distinguido como Dirigente de Empresa 2025

En un acto cargado de emoción, la Asociación de Dirigentes de Empresa de Santa Fe reconoció la trayectoria de Carlos Alberto Gonella. El empresario de Esperanza fue premiado por su aporte al desarrollo regional, la innovación industrial y el legado familiar que sostiene el grupo Gonella.