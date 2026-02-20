Habrá media calzada sobre un tramo de la Ruta Provincial 1 de Santa Fe

Este viernes 20 de febrero se registrará una reducción en la circulación sobre la Ruta Provincial N° 1 de la provincia de Santa Fe.
Desde Vialidad Provincial notificaron que realizarán tareas sobre el puente del arroyo Santa Rita.
Según informaron desde Vialidad Provincial, será a partir de las 8.30 horas sobre el puente ubicado a la altura del arroyo Santa Rita, aproximadamente en el kilómetro 23 en Los Zapallos.
En base al informe oficial, se realizará la reparación provisoria de la junta ubicada entre las losas del tablero.
Por este motivo se montará minutos previos a las 8:30 un corte parcial de la calzada, permitiendo el tránsito vehicular a pasos alternados conforme a los avances de las tareas.
Desde Vialidad Provincial solicitaron circular con precaución, respetando las indicaciones y señalización, sin horario estimado de finalización de las tareas.
El informe de primera hora de la mañana de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) indica que, por el momento, todas las rutas y accesos al territorio provincial se presentan con tránsito normal y buena visibilidad.