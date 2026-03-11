#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Expectativa

Santa Fe aún no validó los datos del Censo poblacional de 2022

La información recolectada por el ANSES sería determinante para definir la categoría y condición de municipios santafesinos tras la modificación de la Constitución de la provincia.

Imagen ilustrativa. Censo poblacional 2022. Crédito: Guillermo Di SalvatoreImagen ilustrativa. Censo poblacional 2022. Crédito: Guillermo Di Salvatore
Seguinos en
Por: 

La Legislatura de la provincia de Santa Fe no validó aún los datos del Censo nacional de población 2022 que determinó la cantidad de habitantes de cada una de las 365 localidades santafesinas.

Mirá tambiénRadiografía de Santa Fe: cómo son los hogares y la calidad de vida de la ciudad

El dato poblacional recolectado por ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social de la República Argentina) resulta un elemento clave para fijar la categoría que tendrán los municipios de acuerdo a la nueva Constitución así como el número de bancas de cada Concejo.

Legislatura - Febrero 2026 - Fernando NicolaLegislatura de la provincia de Santa Fe. Crédito: Fernando Nicola

Más allá de los resultados del censo, el Poder Ejecutivo no envió el mensaje respectivo para el aval legislativo.

El antecedente

El censo 2010 recién fue validado por la Legislatura santafesina en la ley sancionada en diciembre de 2014 .

La categoría municipal

Con la sanción de la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe en septiembre de 2025, el régimen municipal sufrió una transformación histórica. El cambio fundamental es el reconocimiento de la Autonomía Municipal plena, lo que redefine cómo se categorizan y gobiernan las localidades.

Mirá también¿Cómo creció el Gran Santa Fe en los últimos treinta años?

Una de las novedades más importantes es la tendencia a la unificación. En el régimen anterior, establecido mediante la Constitución de 1962, las localidades de menos de 10.000 habitantes eran "comunas" con una estructura administrativa limitada.

Imagen ilustrativa. Censo poblacional 2022. Crédito: Guillermo Di SalvatoreImagen ilustrativa. Censo poblacional 2022. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Con la reforma, se reconoce a todas las poblaciones como municipios, otorgándoles autonomía para gestionar sus propios intereses y tener la facultad de dictar su propia Carta Orgánica.

Para municipios con menos de 10.000 habitantes o que no dicten su carta, se aplica la nueva Ley Orgánica de Municipios. Aunque no tengan carta propia, gozan de autonomía política, administrativa y financiera.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Cámara de Diputados de Santa Fe
Senado de Santa Fe
Edición Impresa
Censo Nacional 2020
Anses

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro