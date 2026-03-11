Santa Fe aún no validó los datos del Censo poblacional de 2022

La Legislatura de la provincia de Santa Fe no validó aún los datos del Censo nacional de población 2022 que determinó la cantidad de habitantes de cada una de las 365 localidades santafesinas.
La información recolectada por el ANSES sería determinante para definir la categoría y condición de municipios santafesinos tras la modificación de la Constitución de la provincia.
El dato poblacional recolectado por ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social de la República Argentina) resulta un elemento clave para fijar la categoría que tendrán los municipios de acuerdo a la nueva Constitución así como el número de bancas de cada Concejo.
Más allá de los resultados del censo, el Poder Ejecutivo no envió el mensaje respectivo para el aval legislativo.
El censo 2010 recién fue validado por la Legislatura santafesina en la ley sancionada en diciembre de 2014 .
Con la sanción de la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe en septiembre de 2025, el régimen municipal sufrió una transformación histórica. El cambio fundamental es el reconocimiento de la Autonomía Municipal plena, lo que redefine cómo se categorizan y gobiernan las localidades.
Una de las novedades más importantes es la tendencia a la unificación. En el régimen anterior, establecido mediante la Constitución de 1962, las localidades de menos de 10.000 habitantes eran "comunas" con una estructura administrativa limitada.
Con la reforma, se reconoce a todas las poblaciones como municipios, otorgándoles autonomía para gestionar sus propios intereses y tener la facultad de dictar su propia Carta Orgánica.
Para municipios con menos de 10.000 habitantes o que no dicten su carta, se aplica la nueva Ley Orgánica de Municipios. Aunque no tengan carta propia, gozan de autonomía política, administrativa y financiera.