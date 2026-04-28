DMF Comercio Exterior celebró este sábado sus 20 años de existencia asesorando importaciones y exportaciones en la ciudad de Santa Fe y la región.
DMF Comercio Exterior celebró sus 20 años asesorando importaciones y exportaciones en Santa Fe
La firma local tuvo su gran noche este sábado en las instalaciones de la Casa Stamati. Allí, con brindis y juegos de por medio, recibió a los principales comerciantes de la región.
La sede elegida fue la Casa Stamati ubicada sobre la Costanera de la capital santafesina, donde la firma local tuvo su gran noche junto a las personas más cercanas.
Allí, los contadores Diego Dumont y Andrés Millen, socios fundadores de DMF, encabezaron los agradecimientos y la “dirección” del evento que contó con videos especiales en pantalla gigante en incluso un juego interactivo con trivia que involucró a todas las mesas y presentes.
Dentro de la extensa lista de invitados se encontraban autoridades de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, de la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe y más de 200 empresarios de la región.
Uno de los momentos más distendidos, luego del espacio prestado para el diálogo cruzado y la degustación del catering, fue el Trivia Challenge, un juego de preguntas y respuestas con foco en la temática concreta del comercio exterior, pero con su tiempo para las instancias de bromas y chistes.
La velada contó con el momento del recuerdo, aquel que se remonta hasta la época escolar de Andrés y Diego, lugar donde se conocieron y donde nació la relación que comenzaría a plasmar su mejor faceta en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) con la carrera de Contado Público Nacional que concretó la unión y la futura formación de DMF.
Desde su primer despacho de la máquina envasadora rumbo a Australia en 2005, hasta la conformación del actual grupo de trabajo que conecta a cientos de empresas, los en su momento apodados "murciélagos", por su extenso trabajo nocturno por las noches, insistieron este sábado en el sostenimiento de los valores iniciales que marcaron su rumbo.
Qué ofrece DMF
Instalados en Moreno 2724 de la ciudad de Santa Fe, DMF Comercio Exterior es un estudio aduanero formado por profesionales, que tiene como propósito brindar soluciones puntualmente en comercio exterior a empresas y personas en sus operaciones de importación y exportación.
“Nos caracterizamos por acompañarlos de cerca en estos procesos, trabajando juntos en equipo, creando redes con los demás actores del comex”, describe la propia empresa.
El enfoque está en trabajar con empresas y personas que se encuentren decididas a asumir la responsabilidad y el compromiso que esta actividad implica. “Valoramos que el cliente se sienta acompañado y preparado en sus operaciones y logre día a día mayor autonomía”, agregan desde DMF.
Con su equipo de 11 integrantes, buscan el poder generar redes de trabajo que permitan articular y cooperar con los demás actores del comercio involucrados. “Nos gusta trabajar juntos, con compromiso, responsabilidad y alegría. Creemos que esta es la mejor manera de trabajar y hacer comercio exterior”, describen.
Un agradecimiento sentido
En el balance post celebración de “sus primeros 20 años”, DMF volvió a valorar su forma de hacer las cosas: “Estar cerca. Responder. Hacernos cargo. Cuidar cada operación como propia. Trabajar con rectitud, dedicación, honestidad y compromiso, incluso cuando nadie está mirando. Esos valores no son un discurso: son nuestra forma de sostener cada vínculo”.
“Creemos, profundamente, que en el comercio exterior —donde todo puede cambiar de un día para el otro— lo único que realmente da tranquilidad es saber con quién estás trabajando. Por eso, más que ofrecer un servicio, buscamos ser ese socio en el que se puede confiar cuando las cosas se complican… y también cuando hay que crecer”, agregaron en un comunicado especial para los asistentes y sus allegados.
“Lo del sábado fue un mimo enorme. De esos que no se olvidan. Y, sobre todo, de los que te recargan para lo que viene. Porque si algo tenemos claro, es que los próximos años nos van a encontrar aún más cerca, más preparados y con la misma convicción del primer día”, valoraron desde DMF.